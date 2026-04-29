Todo el mundo sorprendido por las palabras de Luis Enrique, DT del PSG, sobre Luis Díaz

Fue uno de los mejores partidos de la historia de la Champions League, de eso no hay dudas, y Luis Díaz fue gran protagonista. Por ese motivo, Luis Enrique, DT del PSG, no dudó y sorprendió a toda Colombia por unas palabras que dijo sobre el extremo del Bayern Múnich.

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Luego de un primer tiempo que tuvo cinco goles, la cosa se le complicó bastante al Bayern Múnich. Al minuto 13 de la segunda etapa perdían 5-2 y la posibilidad de clasificar a la final de la Champions League 2025-26 se empezaba a complicar seriamente, pero… ‘Lucho’ Díaz iba a decir presente.

Para terminar de rondear una gran actuación, Luis Díaz bajó con el taco un pase largo de Harry Kane, hizo dos toques para engañar a Marquinhos y marcó un golazo que fue convalidado tras la revisión del VAR. Era inevitable, Luis Enrique se iba a rendir ante lo demostrado por ‘Lucho’.

Las palabras de Luis Enrique sobre Luis Díaz que sorprendieron a todos

Luis Enrique habló de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

“Ellos empiezan mejor el partido. Esos dos extremos, Luis Díaz y Olise… ¡Madre, mía! ¿De dónde salen esos jugadores? Harry Kane… Creo que empezaron mejor el partido, eso nos costó un poquito. Cuando nos ponemos por detrás en dos rabanazos, pero sin demasiado fútbol le damos la vuelta al partido, cosa que podemos hacer porque tenemos mucha energía y porque nuestro estadio es increíble, y a partir de ahí en el descanso hemos intentado calmarnos un poco porque para jugar al fútbol no hay que estar sobrexitado a pesar de que es muy bonito para el aficionado, para los jugadores el nviel de fatiga es máximo”, dijo el DT del PSG.

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El resultado de PSG vs. Bayern Múnich semifinal ida de la Champions League 2025-26

En un partido de colección, ‘Lucho’ Díaz y Bayen Múnich perdieron 5-4 ante el París Saint-Germain con goles de Harry Kane, Michael Olise, Dayotchanculle Upamecano y Luis Díaz. El partido de vuelta por las semifinales de la Champions League se jugará el miércoles 6 de mayo en el estadio Allianz Arena a partir de las 2:00 P.M. (hora colombiana).

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