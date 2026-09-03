El nuevo Tim Payne: comenzó la misma campaña de un influencer para viralizar a Adam Griger, del Slovan Bratislava

El fenómeno Tim Payne lo puso uno de los momentos más emotivos de toda la Copa del Mundo. El futbolista neozelandés de Olimpia de Paraguay saltó a la fama gracias al contenido en redes sociales de Valen Scarsini. Este video apoyará al futbolista con menos seguidores de todo el torneo para terminar convirtiéndolo en una auténtica estrella internacional. Ahora llega el turno de hacer lo mismo por la UEFA Champions League.

Valen Scarsini confirmó en sus redes sociales que el futbolista con menos seguidores de los 36 equipos clasificados a la fase regular de la Champions League es Adam Griger. Un delantero de solo 22 años y que llegará por primera vez al máximo torneo de clubes europeos de la mano del Slovan Bratislava. Durante las primeras horas de este reto por mostrar el poderío de las comunidades de fútbol en plataformas de mensajería, el jugador ya ha pasado de 5.000 seguidores a cerca de 200.000.

Hablamos de un delantero cedido por parte del Hradec Králové al Slovan. Todo ello en una temporada donde el equipo de Eslovaquia disputará nuevamente la UEFA Champions League. A sus 22 años, Griger vive un auténtico boom en cuanto a sus redes sociales mientras espera por el inicio de una Copa de Europa donde el próximo 9 de septiembre se medirá frente a París Saint-Germain como visitante. Y el atacante ya agradece incluso a Scarsini por el apoyo.

“¡Gracias, chicos! Ni siquiera puedo describir lo mucho que os aprecio a todos…¡Me alegraron el día!”, comentó Griger antes de también publicar contenido en sus redes sociales agradeciendo un fenómeno que ya le lleva a un crecimiento absolutamente exponencial en cuanto a su popularidad.

Además de medirse con París Saint-Germain, el delantero del Slovan tendrá la posibilidad de enfrentarse a equipos como Stuttgart, Roma, LASK de Austria, Real Betis, Shakhtar, Lille e Inter de Milán a lo largo de la fase de liguilla de la UEFA Champions League. Un nuevo Tim Payne ha nacido y veremos hasta dónde puede llegar su popularidad gracias al fenómeno 2.0 del creador de contenido Valen Scarsini.

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