En pleno desarrollo de la Copa del Mundo, el futbolista más viral del certamen estaría en la órbita de Olimpia de Paraguay.

Tan sorpresivo como inesperado. A primera hora de este martes, comenzó a viralizarse la información de que la estrella de Nueva Zelanda en el Mundial 2026, Tim Payne, protagonizaría uno de los fichajes más bombásticos del último tiempo.

Según informó Sky Sports, el lateral derecho dejaría el Wellington Phoenix para convertirse en nuevo jugador de Olimpia de Paraguay en el próximo mercado de transferencias. “El lateral derecho neozelandés y sensación viral Tim Payne se unirá al equipo paraguayo Olimpia procedente de Wellington Phoenix”, señaló el medio británico.

Doble felicidad para Tim Payne: debutó en el Mundial 2026 y firmó en su nuevo club Getty Images).

Payne se transformó en una figura mundial durante los meses previos al Mundial gracias a una curiosa campaña impulsada por un influencer argentino, quien se propuso encontrar al futbolista de la Copa del Mundo con menos presencia en redes sociales. La campaña permitió que el neozelandés pasara de ser un desconocido a superar los cinco millones de seguidores.

¿Tim Payne jugará en Olimpia de Paraguay?

Sin embargo con el correr de las horas, y según pudo conocer Bolavip, hay trabas que imposibilitan la operación, ya que las tratativas complican la utilización de un cupo extranjero en el club paraguayo. Y es que Olimpia buscaría reforzar su ataque en el próximo mercado de pases con la contratación del delantero argentino Federico Girotti -actualmente en Alianza Lima-, a quien ya se le presentó una oferta formal.

New Zealand right-back and viral sensation Tim Payne will join Paraguayan side Olimpia from Wellington Phoenix 📝🇳🇿 pic.twitter.com/CKnEJyDLvo — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 16, 2026

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En síntesis…