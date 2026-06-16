Tim Payne no descarta un paso al fútbol sudamericano tras el Mundial 2026: “Lo consideraría”

Tras su debut en la Copa del Mundo, Tim Payne no descartó un fichaje por algún club de nuestro lado del planeta.

Y finalmente tuvo su debut Tim Payne en la Copa del Mundo. Lo hizo en un empate a dos entre Nueva Zelanda e Irán en Los Ángeles y ante la atenta mirada de todos. Tras el pitido final, el defensor no descarta que su boom en redes sociales lo lleve al continente americano. Por lo pronto, a pensar en Egipto y Bélgica.

“¿Un traspaso a Argentina, Sudamérica o España? Sí claro, si eso llega a pasar lo consideraría. Pero en este momento solo me enfoco en el Mundial. Mi sueño es ganar este grupo y seguir con vida en el Mundial”, analizaba Payne ante las preguntas de los medios en la zona mixta. Todo esto tras un debut donde los oceánicos sumaron su primer punto en la Copa del Mundo.

El boom de Tim Payne era uno de los grandes atractivos de la fecha. La campaña del influencer Valen Scarsini para convertirlo en un ícono mundial ha llevado a que el neozelandés ya tenga hasta más seguidores en redes sociales que habitantes de su propio país. Más de 5.4 millones de personas han generado que su cuenta en plataformas como Instagram se convierta en una de las más seguidas durante esta Copa del Mundo.

Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero Tim Payne no cierra la puerta. A sus 32 años el lateral derecho de Wellington Phoenix tiene contrato hasta junio de 2028 en su tierra. Llevarlo a Argentina, Sudamérica o España tendría que ocurrir bajo un contexto de traspaso que veremos si puede concretarse en el futuro.

Por lo pronto, Payne solo tiene ojos para esta Copa del Mundo. Tras una jornada con 4 empates por primera vez en varias décadas, Nueva Zelanda llegará a la segunda fecha invicto y para medir fuerzas con Egipto el día 21 de junio en Vancouver. Para el 26 de junio se cierra un grupo G donde Bélgica será el último rival de una selección que, bajo el fenómeno de Tim, se ha convertido en uno de los grandes atractivos del certamen.

"¡AGUANTE ARGENTINA!" El popular Tim Payne contó que está enfocado en el Mundial con Nueva Zelanda, pero que no descarta en un futuro un traspaso al fútbol argentino o sudamericano. ¡Antes de irse dejó una perlita! 🇦🇷🤝🇳🇿 pic.twitter.com/lcNWRX5IDr — SportsCenter (@SC_ESPN) June 16, 2026

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A la espera de lo que ocurra, Payne no deja de recibir cariño tras la campaña creada por Valen. Su nombre fue uno de los más aplaudidos durante el anuncio por megafonía de los onces. Tras dejar el terreno de juego en el complemento, se oyeron aplausos y decenas de gritos a su favor en una ciudad de Los Ángeles donde vimos el primer paso del tour del jugador de las redes sociales en esta Copa del Mundo.

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