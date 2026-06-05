El secreto mejor guardado de Tim Payne, el futbolista más viral del Mundial 2026

El desconocido, y a la vez famoso, defensor de 32 años, esconde un arma que Nueva Zelanda buscará sacarle provecho en el Mundial 2026.

A pocos días de que arranque el Mundial 2026, el nombre de Tim Payne se ha transformado en uno de los más comentados en todo el mundo. Más allá de la inesperada fama que ha ganado en redes sociales durante las últimas semanas, el defensor de Nueva Zelanda guarda una cualidad que lo convierte en una pieza clave para los “All Whites”.

Y es que la versatilidad del jugador de 32 años puede ser un arma secreta para los oceánicos. Habitualmente, Payne se desempeña como lateral derecho, pero a lo largo de su carrera ha demostrado que puede ocupar prácticamente cualquier puesto de la línea defensiva.

Tim Payne acapara el fanatismo de miles de hinchas alrededor del mundo (Getty Images).

Una característica que valoran enormemente en el cuerpo técnico y que fue destacada por uno de sus entrenadores en Wellington Phoenix. “Su experiencia es fenomenal, puede jugar en muchas posiciones en la línea defensiva”, señaló en declaraciones reproducidas por The Guardian.

Su polifuncionalidad aparece como una de las grandes armas de Nueva Zelanda de cara a una Copa del Mundo. Payne puede actuar como lateral, carrilero o defensor central, ofreciendo soluciones tácticas que pocos jugadores del plantel poseen.

¿De dónde se originó la fama de Tim Payne? En la antesala del Mundial, su nombre explotó en las redes sociales luego de que un popular influencer argentino impulsara una campaña para convertir al hasta entonces desconocido futbolista neozelandés en uno de los personajes más queridos y seguidos de la cita planetaria.

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En síntesis…