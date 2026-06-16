Así le fue a Tim Payne en su debut en el Mundial 2026: Tabla Grupo G tras Irán vs. Nueva Zelanda

El futbolista viral del Mundial 2026 debutó en la cita planetaria con un ajustado empate 2-2 entre Nueva Zelanda e Irán en el Grupo G.

Irán y Nueva Zelanda repartieron puntos tras igualar 2-2 en un entretenido partido en el debut de ambas selecciones en el Grupo G, y que marcó también el estreno del famoso Tim Payne en el Mundial 2026.

En el SoFi Stadium de Los Ángeles, los ‘All Whites’ pegaron primero tras una gran definición de Elijah Just a los 7 minutos, pero a los 32’ Ramin Rezaeian estableció el 1-1 luego de una tremenda jugada colectiva.

Irán y Nueva Zelanda igualaron 2-2 en un entretenido partido en Inglewood (Photo by Richard Heathcote/Getty Images).

En el segundo tiempo otra asociación de pases le permitió a los oceánicos llegar al 2-1 a los 55 minutos tras un remate cruzado de Elijah Just quien llegó a un doblete.

La igualdad definitiva 2-2 llegaría a los 64 minutos tras un impecable cabezazo dentro del área de Mohammad Mohebi.

Tim Payne, convertido en fenómeno viral durante el Mundial 2026, jugó 78 minutos hasta que fue reemplazado por Callan Elliot.

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Tabla del Grupo G Mundial 2026

Con este empate ambas selecciones sumaron un punto y quedaron igualadas en el Grupo G junto a Bélgica y Egipto quienes también habían sellado un 1-1.

En la próxima fecha Irán enfrentará a Egipto (Viernes 26) en Seattle y Bélgica se medirá con Nueva Zelanda el mismo día en Vancouver.

Pos. País PJ G E P GF GC DG Pts 1 Nueva Zelanda 1 0 1 0 0 0 0 1 2 Irán 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Bélgica 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Egipto 1 0 1 0 0 0 0 1