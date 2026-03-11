Independiente del Valle continúa en el mercado de fichajes buscando un nuevo arquero tras la lesión de Guido Villar. Mientras tanto, los ‘Rayados’ han sumado dos nuevos refuerzos extranjeros.

El primero es Lucas Pérez, defensor de 19 años que viene del Curitiba de Brasil a forma de préstamo, sin opción a compra. La información la dio el periodista Uriel Iugt para Mr. OFF.

El segundo es Jeymer Muñoz, defensor colombiano que vino del Europa FC de Gibraltar. El joven central fue comprado por los ecuatorianos y se espera el anuncio oficial.

Ambos jugadores tienen pensado ser mandados a Independiente Juniors, sin embargo ante la lesión con operación de Richard Schunke, ambos tendrían opciones de ser mandados al primer equipo.

Con la llegada de los dos jóvenes defensores y el arquero que reemplace al lesionado Villar, el campeón ecuatoriano cerrará oficialmente su mercado de transferencias.

Los fichajes de Independiente del Valle para el 2026

Carlos González, Djorkaeff Reasco, Juan Viacava, Daykol Romero, Jhon Espinoza y Matías Perelló son los nuevos jugadores de Independiente del Valle para el 2026, ahora se suman Pérez y Muñoz.

