Extécnico de Luis Díaz advierte a Gianluca Prestianni por lo que pasará tras insultar a Vinicius Jr.

El mundo del fútbol se paralizó por unos minutos que parecieron eternos. ¿Qué pasó? Vinicius Jr. acusó a Gianluca Prestianni de insultarlo de manera racista en pleno partido de la Champions League y tal fue la repercusión que hasta un extecnico de Luis Díaz habló sobre el tema con una advertencia para el jugador argentino.

Luego de la victoria 0-1 del Real Madrid ante Benfica estallaron las versiones encontradas. Mientras que Vinicius Jr. sostuvo que “los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camisa en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigarlos. Nada de lo que pasó hoy (17 de febrero) es nuevo en mi vida ni en la de mi equipo“, Prestianni negó que le haya dicho “mono” al jugador brasileño.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinicius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamas fui racista con nadie y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”, señaló Gianluca Prestianni antes de que llegara la advertencia del DT de Liverpool, Arne Slot.

La advertencia de Arne Slot a Gianluca Prestianni tras insultar a Vinicius Jr.

Al ser consultado por el escándalo entre Vinicius Jr. y Gianluca Prestianni, Slot empezó diciendo que “en general nunca es suficiente, siempre se puede hacer más. Y siempre debemos intentar hacer más para asegurarnos que esto no vuelva a ocurrir otra vez. Así que creo que nosotros, como mundo del fútbol y comunidad, tenemos que hacer más de lo que hace la sociedad“. Luego, el extécnico de Luis Díaz en Liverpool advirtió a Prestianni por lo que pasará si volviera hacer con jugador de su equipo lo que hizo con el extremo brasileño: “Espero que mis jugadores actúen de forma similar: que lo aborden de inmediato y que el árbitro actúe de forma similar”.

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Prestianni y Vinicius Jr. en Real Madrid vs. Benfica?

No pasará mucho tiempo. Con el picante de volver a ver en cancha a Vinicius Jr. y Giannluca Prestianni, toma otro color el duelo Real Madrid vs. Benfica del miércoles 25 de febrero a las 15:00 ET (17:00 ARG) por el partido de ida de una de las llaves de los dieciseisavos de final de la Champions League 2025-26.

