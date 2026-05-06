Gianluca Simeone, el hijo del Cholo, apuntó contra el árbitro tras la derrota de Atlético de Madrid: “Lo de siempre”

Daniel Siebert fue uno de los grandes protagonistas de la vuelta de semifinales de la Champions League. El colegiado alemán fue designado por la UEFA en tiempos donde la Bundesliga y LaLiga española se baten por la quinta plaza de la próxima edición de la Copa de Europa. Gianluca Simeone, hijo del “Cholo”, estalla en redes tras una nueva jornada marcada por la polémica.

“Lo de siempre… Hoy, mañana y siempre… Volveremos”, componen los dos posteados en redes sociales del hijo de Diego Pablo Simeone. En el primero marca tanto el penalti no pitado a su hermano Giuliano como diferentes acciones que entiende que perjudicaron de sobremanera al Atlético de Madrid. Durante el segundo posteo, deja claro que todavía parece haber gasolina para el conjunto colchonero.

Siebert no era el árbitro elegido por la UEFA semanas atrás. Solamente el deseo del máximo ente del fútbol europeo de proteger a los principales colegiados pensando en la Copa del Mundo le dio galones para dirigir el encuentro. El penalti no pitado sobre Antoine Griezmann, así como la posible infracción sobre Giuliano en la ocasión más clara que tuvo el equipo en la segunda parte, indignan al club.

“Fue todo muy rápido. Lo que sentí es que al chutar me desestabiliza y no puedo rematar bien. El árbitro en algunas jugadas, como en esa, no fue ni al VAR; lo mismo que en una jugada de Antoine, y no cayó de nuestro lado”, comentaba Giuliano Simeone. Su acción junto a Gabriel en la segunda parte pudo haber cambiado el final de una eliminatoria que tiene a los ingleses en la definición de Budapest.

Enojo del hijo de Simeone con el arbitraje de Siebert: TW

La polémica alrededor de la actuación de Siebert terminó de consagrarse con el tiempo añadido. De los 5 minutos que el cuarto árbitro dio para el final del encuentro, apenas se jugaron entre 1:40 y 2:40. No se sumó más tiempo al cronómetro del choque y terminó de cerrarse así una nueva eliminación del conjunto colchonero en la Copa de Europa. 2021 sigue siendo hasta la fecha, la última vez donde Diego Pablo Simeone le dio títulos al club.

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Simeone analizó el arbitraje de Siebert

“No me voy a quedar con algo muy fácil y simple como la jugada de Griezmann. Nos quedamos con la jugada que pensábamos que había sido falta. Pero no tengo ganas de quedarme en eso porque no quiero escudarme en nada”, comentó el “Cholo” en una rueda de prensa marcada por las decisiones de Siebert. Enojo monumental en Madrid tras una jornada donde entienden que los detalles arbitrales no cayeron a su favor.

Lejos de armar polémica por las pérdidas de tiempo del Arsenal, felicitó a su oponente: “Es parte del fútbol, todos somos conscientes de que en esos minutos todos queremos que el tiempo pase rápido. El trabajo de Arteta es muy bueno y tiene un poderío económico que lo puede acompañar. Me alegro porque llevan años intentándolo y el trabajo paga”.

Datos claves

El árbitro Daniel Siebert fue señalado por no pitar un penalti sobre el delantero Antoine Griezmann .

fue señalado por no pitar un penalti sobre el delantero . Gianluca Simeone , hijo del técnico, criticó el arbitraje tras la eliminación del Atlético de Madrid .

, hijo del técnico, criticó el arbitraje tras la eliminación del . El tiempo añadido del partido se redujo a menos de tres minutos de juego efectivo en Londres.