Simeone, ante la oportunidad de una tercera final de Champions League, el título que nunca ganó como jugador ni entrenador

El Arsenal, en Inglaterra, es lo único que separa al Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone de su tercera final de la Champions League. Es la única cuenta pendiente que tiene el argentino después de alcanzar 1000 partidos como profesional en cuanto a entrenador se refiere. Se tienen dos precedentes pensando en lo que puede ocurrir a finales de mes en la ciudad de Budapest, Hungría.

En caso de derrotar a los ingleses, se trataría de la tercera vez que Simeone lleva al Atlético de Madrid a una final europea de máximo nivel. La primera ocurrió en el año 2014, cuando derrotó al Chelsea por 3 a 1 como visitante en la vuelta. Todo ello tras un empate a cero en el encuentro de ida en el Vicente Calderón. La final frente al Real Madrid en Lisboa, con aquel gol tardío de Sergio Ramos, desató un desenlace más que conocido por todos.

Dos años más tarde, el Atlético de Madrid regresaba a la gran cita después de eliminar al Bayern Múnich de Pep Guardiola en las semifinales. Nuevamente el Real Madrid sería su oponente en el San Siro de Milán. El gol de Sergio Ramos sería igualado por Yannick Ferreira Carrasco para llevar todo a los penaltis. El remate de Juanfran al palo y el posterior gol de Cristiano Ronaldo son, hasta la fecha, la última imagen que se tiene del conjunto colchonero en una gran definición de la Copa de Europa.

En lo que vamos de temporada, el Atlético de Madrid ha sido una máquina en la Champions. Clasificó dentro de los 24 primeros de la fase regular y ha eliminado a lo largo de las rondas directas a equipos como Brujas, Tottenham y Barcelona de manera más que merecida. Solamente el Arsenal le impide en este momento ponerse nuevamente en una final que, en la ciudad de Budapest a finales del mes de mayo, le tendrá como rival al vencedor de la eliminatoria entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain.

2014 y 2016, las finales de Champions de Simeone en Madrid: GETTY

El conjunto colchonero no pisaba una semifinales de la Champions desde el año 2017. En aquella ocasión nuevamente Real Madrid sería su oponente y se daría otra dolorosa eliminación ante el rival de toda la vida. La derrota por 3 a 0 en el estadio Santiago Bernabéu por poco se convierte en una remontada histórica cuando en el Calderón los dirigidos por el Cholo llegaron a ponerse 2-0 a favor. Una jugada mágica de Karim Benzema y el posterior tanto de Isco cerraron todo.

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La Champions, también esquiva para Simeone como jugador

Lo más lejos que llegó Diego Pablo como futbolista en la Copa de Europa fue a la fase de los cuartos de final. Ocurrió en 1997 mientras era futbolista del Atlético de Madrid y un par de años más tarde con el Inter de Milán. El Ajax de Ámsterdam y un posterior Manchester United que sería campeón en Barcelona a finales de siglo fueron sus verdugos en este sentido.

Es el único título que le queda por ganar al argentino hasta la fecha de la mano del Atlético de Madrid. Ha levantado trofeos de Europa League, LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y hasta la Supercopa de Europa. En caso de vencer al Arsenal y al posterior rival que le toque, tendría igualmente la posibilidad de medirse con el campeón de la Copa Libertadores en diciembre. El Emirates Stadium es el camino a la inmortalidad del Cholo.

Datos claves

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone busca clasificar a su tercera final de Champions League.

de busca clasificar a su tercera final de Champions League. La final del torneo se disputará a finales de mayo en la ciudad de Budapest , Hungría.

, Hungría. Como jugador, Simeone alcanzó como máximo los cuartos de final con el Atlético e Inter de Milán.