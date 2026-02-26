Mientras Ancelotti duda de llevarlo al Mundial, Neymar perdió una histórica marca en la Champions por Vinicius

No son tiempos amables para Neymar. El crack brasileño se encuentra a las puertas de perderse la próxima edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA por medidas de Carlo Ancelotti y ahora, Vinicius le pasa en la Champions League. El 7 de los blancos, el máximo anotador de la Verdeamarelha en las fases de mano a mano de la Copa de Europa.

Concretamente y gracias a su gol contra Benfica, Vinicius llegó a los 14 goles en las fases de eliminación directa de la Champions League. Uno más que Neymar, quien firmó 13 desde el 2013 y hasta abandonar PSG en tiempos de post pandemia. En Brasil siguen confiando en que Ancelotti le llame para un Mundial donde pese a su irregular momento en Santos, pocos dudan que puede aportar para cortar la sequía en el gran premio.

“Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, han sido las últimas palabras de Carlo Ancelotti alrededor del tema. Los rumores de que no será llamado a la Fecha FIFA del mes de marzo y para los amistosos ante Francia o Croacia en las próximas semanas, momento cumbre de lo que viene por delante.

Neymar pierde el récord de ser el brasileño con más goles en los mata mata de Champions a manos del jugador con mejores registros de la era post Lionel Messi o Cristiano Ronaldo en el torneo. Vinicius ostenta ya 32 goles y 30 asistencias en 76 partidos del certamen. Una locura de marca que Ney no pudo firmar en todos sus tiempos por la Copa de Europa y antes de empezar un camino por Arabia como Brasil que hasta la fecha no recupera su mejor versión.

Vinicius ya es brasileño con más goles en eliminatorias de Champions: GETTY

Seguramente el gran motivo para que muchos le pidan como titular de la Verdeamarelha pasa justamente por el rendimiento de Vinicius en el equipo nacional. A diferencia de Neymar, el crack del Real Madrid apenas suma 45 partidos y 8 goles en un conjunto donde Carlo Ancelotti buscará cortar en verano más de 20 años de sequía en el gran torneo. Ney, no olvidemos, sigue siendo hasta a fecha el máximo anotador de la historia de la Selección de Brasil con 79 gritos sagrados.

Real Madrid llenó de elogios a Vinicius

“Vini no necesita demostrarle nada a nadie. Ha demostrado lo bueno que es una y otra vez. Su mentalidad es salir y ayudar al equipo a ganar y lo ha hecho una vez más. Él da un paso adelante cuando más lo necesitamos”, comentaba Trent Alexander Arnold tras una nueva eliminatoria de Champions donde Vinicius fue clave. En tiempos donde la lesión de Kylian Mbappé preocupa a todos, el 7 se sigue confirmando como míster Champions.

Para Álvaro Arbeloa se trata de un activo vital en sus planes. También de uno que recupera su mejor versión poco a poco. Lleva 5 partidos seguidos viendo portería. Desde 2022 no firmaba algo así: “Alegría por el gran gol que ha hecho, porque se lo merece y por el estado de forma en el que está. Sin Mbappé es todavía más importante y estoy muy feliz por él porque creo que se lo merece mucho”.

Datos claves

Vinicius superó a Neymar como máximo goleador brasileño en eliminatorias de Champions con 14 goles .

superó a Neymar como máximo goleador brasileño en eliminatorias de Champions con . Neymar se mantiene como el máximo anotador histórico de la selección de Brasil con 79 goles .

se mantiene como el máximo anotador histórico de la selección de Brasil con . El seleccionador Carlo Ancelotti decidirá la presencia de Neymar en el Mundial en los próximos seis meses.

