Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el salario de Marcus Rashford en FC Barcelona

Conoce cuál es el exorbitante salario de Marcus Rashford en el FC Barcelona frente a los 14 millones que gana el colombiano Luis Díaz en el Bayern.

No fue un día más para los hinchas del FC Barcelona… No solo le ganaron el clásico al Real Madrid, también se proclamaron campeones de LaLiga de España, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario de Marcus Rashford, figura del partido, con lo que cobra Luis Díaz en Bayern Múnich.

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Barcelona saltó a la cancha del estadio Spotify Camp Nou con la posibilidad de salr campeón ante el mismísimo Real Madrid y no tardó en poner condiciones con un golazo de tiro libre de Rashford. El extremo inglés clavó el balón en el ángulo del palo del arquero a pesar de que los 2 metros de altura de Thibaut Courtois se elevaron por el aire.

Con un gol más de Ferran Torres, FC Barcelona le ganó 2-0 al Real Madrid y salió campeón de LaLiga 2025-26 con tres fechas de anticipación. Marcus Rashford fue elegido la figura del partido con 7.5 puntos, según el portal ‘Sofa Score’, y la gran duda pasó a ser: ¿Gana más o menos dinero que otro de los mejores extremos del mundo como lo es Luis Díaz?

Estos son los salarios de Luis Díaz y Marcus Rashford: ¿Quién gana más?

Díaz y Rasford salieron campeones en sus ligas locales. (Foto: Getty Images)

El portal especializado ‘Capology’ fue contundente. Mientras que Luis Díaz es el sexto jugador mejor pagado del Bayern Múnich con 14 millones de euros brutos al año, Marcus Rashford es el séptimo futbolista que más dinero recibe en el FC Barcelona con un sueldo anual de 14 millones. Tiene el mismo salario que ‘Lucho’.

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La gran diferencia entre los contratoS que tienen Luis Díaz y Marcus Rashford

Aquí la situación es muy diferente. Marcus Rashford está en condición de préstamo en el FC Barcelona y su contrato termina el 30 de junio de 2026. Según el portal ‘The Athletic’, el equipo español no hará uso de la opción de compra por el extremo inglés, tasada en más de 29.6 millones de euros. Caso contrario a lo que pasa con Luis Díaz, ya que tiene contrato con Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2029.

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