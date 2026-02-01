Esto dijo Luis Díaz tras impedir que Harry Kane ganara otro premio en Alemania: “No puedo creer”

En Alemania hay un nuevo rey y es de Colombia. Luis Díaz sigue dando de qué hablar con el gran nivel en Bayern Múnich y, en esta ocasión, no dudó en hablar después de quitarle el trono a nadie más y nadie menos que Harry Kane. ¡Impidió que el delantero inglés ganara otro premio!

Kane está en modo intratable durante la temporada 2025-26 y ya suma 36 goles en 2.580 minutos y 32 partidos. Es el goleador absoluto de Bayern Múnich, pero nada pudo hacer ante la calidad de ‘Lucho’ Díaz y un gol que le dio la vuelta al mundo.

Bayern Múnich perdía 1-0 ante Unión Berlín el 8 de noviembre de 2025 cuando sucedió lo que para todos los mortales parecía imposible. El balón se iba a ir del área tras un pase muy largo de Josip Stanisic, pero Luis Díaz se barrió para impedir que saliera de la cancha y, en un segundo toque, dejó a un rival en el camino. ¿Cómo terminó la jugada? El extremo colombiano definió para marcar un golazo que destronó a Harry Kane.

El premio que ganó Luis Díaz por su golazo en Bayern Múnich vs. Unión Berlín

El golazo de Luis Díaz ante Unión Berlín. (Foto: Getty Images)

Los aficionados al fútbol votaron en el programa deportivo alemán ‘Sportschau’ por el mejor gol del año en 2025 y Harry Kane no pudo ganar por segundo año consecutivo. Luis Díaz le quitó el trono al delantero de Bayern Múnich y se quedó con el premio gracias al golazo imposible que llegó a miles de reproducciones. ¡Video!

Luis Díaz le quitó el trono a Harry Kane y esto dijo: “No puedo creer”

“Muchas gracias por el premio. Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que marcáramos, ¡fue increíble! El premio significa mucho para mí, ya que aún no llevo mucho tiempo en la Bundesliga. Pero me he adaptado rápidamente gracias a que he encontrado un gran equipo, tengo una gran familia y también un muy buen entrenador. ¡Así es muy fácil sentirse a gusto! Muchas gracias por el premio; espero marcar muchos más goles, ya que para mí, como delantero, lo más importante es poder ayudar al equipo con mi esfuerzo”, le dijo Luis Díaz a la página oficial del Bayern Múnich.

