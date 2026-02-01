Luego de las críticas de Manuel Neuer al Bayern, Luis Díaz apareció con la respuesta perfecta

¿Algo está pasando en Bayern Múnich? Por segundo partido consecutivo no pudo ganar en la Bundesliga y de inmediato llegaron las críticas del arquero Manuel Neuer, pero… ¡Un momento! Apareció nadie más y nadie menos que Luis Díaz con la respuesta perfecta.

El entrenador Vincent Kompany decidió darle un descanso a ‘Lucho’ Díaz y no lo puso en la formación titular ante Hamburgo por la fecha 20 en la Bundesliga. Sin embargo, el descanso no fue mucho, ya que el extremo de la Selección Colombia ingresó al inicio del segundo tiempo. Bayern Múnich empataba 1-1

Con tan solo 45 segundos en cancha, Luis Díaz llegó en la posición de delantero ‘9’, cruzó el remate y puso el 2-1 parcial a favor del Bayern Múnich. Impacto inmediato, pero esta historia no tuvo final feliz. Hamburgo terminó empatando el partido al minuto 8 del segundo tiempo con gol de Luka Vuskovic.

Las críticas de Manuel Neuer a Luis Díaz y compañía por el empate ante Hamburgo

Díaz y Neuer llevan una temporada juntos en Bayern. (Foto: Getty Images)

“Este empate se siente como una derrota. Hoy (31 de enero) queríamos más y llevarnos los tres puntos. Pero viendo las caras de los jugadores, es una buena señal para la próxima semana: queremos volver al ataque y ganar el próximo partido. Marcaron de penalti y de cabeza. Pero tuvimos más ocasiones, jugadas a balón parado y buenas situaciones”, dijo Manuel Neuer tras el empate 2-2 ante Hamburgo y la respuesta perfecta de Luis Díaz estaba a punto de llegar.

La respuesta perfecta de Luis Díaz a las críticas de Manuel Neuer

Lejos de señalar el empate ante Hamburgo como una derrota, Luis Díaz apareció con la respuesta perfecta a las críticas de Manuel Neuer con una publicación en Instagram de cinco fotos y un contundente mensaje: “No es el resultado que queríamos, pero seguimos adelante. Aún queda mucho camino por recorrer”.

Post de Luis Díaz tras el 2-2 ante Hamburgo. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

