Eduardo Luis López sobre el colombiano que logró lo que James y Díaz no pudieron: “Va a estar en el Mundial”

La competencia por estar en la lista de 26 jugadores que irán con la Selección Colombia al Mundial 2026 empieza a tener grandes competidores y uno de ellos logró lo que James Rodríguez y Luis Díaz no pudieron hacer en sus carreras. ¿Estará en la próxima Copa del Mundo? El narrador Eduardo Luis López dictó sentencia.

El entrenador Néstor Lorenzo tuvo su mejor momento con la Selección Colombia cuando llegó a la final de la Copa América 2024. En ese recorrido, un mediocampista se ganó el puesto como titular indiscutido, y empezó a ser uno de los jugadores más populares de toda la ‘Tricolor’.

Tal fue la popularidad y relevancia que ganó el protagonista de esta historia que se convirtió en el primer futbolista colombiano patrocinado por la bebida energizante Red Bull. Algo que ni James Rodríguez y Luis Díaz lograron en sus carreras. Eduardo Luis López habló en exclusiva con BOLAVIP sobre este volante colombiano y dictó sentencia para el Mundial 2026.

“Va a estar en el Mundial”: López sobre el jugador que logró lo que James y Díaz no hicieron

Eduardo Luis López aseguró a un jugador en el Mundial. (Foto: X / @EduardoLuisFut y Getty Images)

“Asegurado está. Richard tiene que estar en el equipo, ni más faltaba como tiene que ser. Va a estar en el Mundial; esperamos que llegue en la mejor versión. La verdad, el último tiempo de Richard Ríos no ha sido el mejor. Desde la Copa América para acá en la selección no ha vuelto a ser el mismo”, le dijo López a BOLAVIP.

¿Cuándo debe dar la Selección Colombia la lista al Mundial 2026?

Luego de que el narrador Eduardo Luis López asegurara que Richard Ríos va a estar en el Mundial, la gran pregunta era cuándo debe dar la Selección Colombia la lista de los 26 jugadores convocados. Las listas provisionales para la próxima Copa del Mundo se deben entregar el 11 de mayo y las listas definitivas se dan hasta el primero de junio.

Datos clave