Luis Díaz se queda fuera del once ideal de la Champions League, pero recibió reconocimiento de UEFA

El máximo ente del fútbol europeo cierra la temporada con PSG como campeón y con Luis Díaz siendo reconocido por sus goles.

Termina la temporada europea con PSG como dueño del continente y muchos premios de UEFA siendo entregados por estas fechas. Si bien Luis Díaz se quedó por fuera del once del año en la Champions League, su tanto al vigente campeón del certamen es elegido como uno de los mejores de la presente campaña.

El tanto de Lucho en semifinales tuvo premio. Ese recorte ante Marquinhos en la primera semifinal ante PSG en el Parque de Los Príncipes durante un ya mítico 5-4 fue premiado por UEFA como el tercer mejor gol de la campaña. Solo lo superan el tanto de Micky Van de Ven ante el Copenhague de la mano del Tottenham y el golazo de Fede Valverde ante Manchester City.

El del charrúa se lleva el premio al mejor del año. Fue durante la ida de 16avos y en un Bernabéu donde Real Madrid se jugaba el año. Tras dos goles a Gianluigi Donnarumma, el uruguayo combinarla con Brahim para después hace un sombrero dentro del aérea y definir con clase. Es el tanto elegido por UEFA como el mejor de una campaña en clave PSG.

Luis Díaz no pudo meterse en el once de la temporada. UEFA eligió a David Raya como portero. En defensa aparecen Marcos Llorente, Marquinhos, Gabriel y Nuno Mendes. Por el centro del campo e incluye a Michael Olise, Declan Rice, Vitinha y Kvicha Kvaratskhelia. Ousmane Dembelé y Harry Kane, la delantera de un claro 4-4-2 donde el colombiano no pudo imponerse tras el balance general.

El golazo de Luis Díaz al PSG, tercero mejor de esta Champions: GETTY

Justamente Kvaratskhelia fue elegido como mejor jugador de esta Champions. Kylian Mbappé se queda con la Bota de Oro del certamen y Arda Guler gana el premio a revelación de la presente edición. Luis Díaz, con el tercer mejor tanto del curso, culminó su campaña con un total de 7 goles y 3 asistencias en 12 partidos oficiales. Ahora viene el Mundial y toda Colombia espera que mantenga el ritmo.

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PSG amenaza el récord de Real Madrid

Desde la refundación del torneo en 1992, solo los merengues habían ganado Champions de manera consecutiva. Entre 2016 y 2018 nadie pudo derrotarles en una triple corona europea que ya tiene rival. PSG, campeón el año pasado tras el 5-0 a Inter de Milán y luego de los penaltis de este fin de semana, hace historia y ya mira al 2027 con el objetivo de igualar al Real Madrid.

Para darle más morbo a lo que tiene por delante, surge que la final de la Champions del año 2027 será justamente en la capital de España. El estadio Metropolitano del Atlético de Madrid ha sido el elegido por UEFA para albergar el último partido de la siguiente edición. Luis Enrique ya aviso tras derrotar a los Gunners que la Copa de Europa volverá a ser el gran objetivo de sus hombres en 12 meses.

Datos claves

La UEFA eligió el gol de Luis Díaz ante el PSG como el tercer mejor tanto de la campaña.

eligió el gol de Luis Díaz ante el PSG como el tercer mejor tanto de la campaña. El uruguayo Fede Valverde ganó el premio al mejor gol del año tras anotar ante el Manchester City.

ganó el premio al mejor gol del año tras anotar ante el Manchester City. El extremo Luis Díaz finalizó la Champions League con un registro de 7 goles y 3 asistencias.