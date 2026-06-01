Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el salario de Christian Mosquera en Arsenal

Descubre la enorme diferencia entre los 14 millones que gana Luis Díaz en el Bayern y el sorpresivo salario de Christian Mosquera en Arsenal.

De un momento a otro, el nombre de Christian Mosquera empezó a ser tendencia en X, y los hinchas colombianos no dudaron en reaccionar. El jugador español con ascedencia colombiana cometió un penalti en la final de la Champions League 2025-26 PSG vs. Arsenal, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que gana Luis Díaz en Bayern Múnich.

Mosquera empezó a ser conocido por la afición colombiana no solo por las buenas actuaciones con Valencia FC que lo llevaron al Arsenal. El defensor central afirmó que “mi objetivo es ser llamado por Luis de la Fuente (DT de España). Hay grandes jugadores en todas las posiciones. Yo, en mi club, me dedico a trabajar y, cuando lleguen las oportunidades, Dios me abrirá las puertas”.

Luego de tomar la decisión de representar España por encima de la Selección Colombia, Christian Mosquera fue titular en la final de la Champions League 2025-26, pero no la pasó nada bien. Cuando Arsenal ganaba 1-0, el zaguero central se llevó por delante a Khvicha Kvaratskhelia, y cometió un penalti que empezó a cambiar la historia del partido. PSG empató con ese penal y terminó siendo campeón tras ganar 4-3 en la definición desde los once pasos.

La diferencia de salario entre Luis Díaz y Christian Mosquera en Europa

Luis Díaz y Christian Mosquera jugaron Champions. (Foto: Getty Images)

Aquí hay una gran diferencia que se entiende porque Mosquera tiene 21 años y Díaz 29, más el nivel de cada uno. Según el portal ‘Capology’, Luis Díaz tiene un salario de 14 millones de euros en Bayern Múnich, y gana más de 10.6 millones respecto al sueldo de Christian Mosquera en Arsenal. ¿El motivo? El defensor de ascendencia colombiana cobra 3.3 millones de euros al año en el equipo inglés.

¿Quién tiene un mayor valor en el mercado, Christian Mosquera o Luis Díaz?

Aquí el extremo del Bayern Múnich también tiene una gran ventaja. ‘Lucho’ Díaz está avaluado en 70 millones de euros, según el portal ‘Transfermarkt‘. Por su parte, a Christian Mosqura le dan un valor de 35 millones. Hay una diferencia de 35 millones de euros.

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