Según rumores del mercado de fichajes de enero, el astro brasileño Viniicus Jr. podría salir del Real Madrid rumbo a otro gigante de Europa.

El mercado de fichajes de enero comienza a generar rumores en Europa y uno de los protagonistas sería Vinicius Jr. El extremo brasileño apareció vinculado con otro gigante del continente y su futuro en el Real Madrid volvió a generar especulaciones.

Según información de la Cadena SER de España, el PSG tendría a Vinicius como una alternativa para reemplazar a Désiré Doué en el extremo izquierdo. Sin embargo, una posible operación tendría un costo millonario para el conjunto francés.

Vinicius renovó recientemente su contrato con el Real Madrid hasta 2032, con un salario cercano a los 30 millones de euros anuales. Aunque ha perdido protagonismo en el equipo, su salida no sería sencilla y su precio de transferencia podría superar los 100 millones de euros.

El rumor se viralizó rápidamente, pero el periodista Fabrizio Romano salió a desmentirlo. “El PSG no buscará a Vinicius Jr. en este verano”, aseguró el italiano.

El PSG necesita reforzar sus extremos después de las lesiones de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, quienes sufrieron roturas de ligamentos cruzados. El equipo parisino buscará alternativas en el mercado, aunque, según las últimas informaciones, Vinicius no estaría entre ellas.

Los jugadores que suenan para fichar por el PSG

Medios como RMC Sport postulan a nombres como Ibrahim Maza, Saïd El Mala, Paris Brunner, Gianlucca Prestianni o Abde. El PSG iría por opciones más accesibles que cracks mundiales.

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Vinicius Jr. tiene 15 títulos con el Real Madrid. Foto: Getty

En resumen