Pese a los 3 goles con Real Madrid, a Federico Valverde le recuerdan lo que Richard Ríos le hizo: “Increíble”

No hay ni una sola duda. El jugador de la jornada del 11 de marzo en la Champions League fue Federico Valverde. Sin embargo, pese a los tres goles que marcó el volante uruguayo en Real Madrid vs. Manchester City por los octavos de final, le recordaron lo que le hizo Richard Ríos: “Increíble”.

Real Madrid saltó a la cancha del estadio Santiago Bernabéu con la ausencia por lesión de una de sus estrellas: Kylian Mbappé. ¿Les hizo falta? Para nada… Valverde, jugando de todo y para todos, apareció con tres tremendas definiciones al mejor estilo del delantero francés.

Primero, Federico Valverde controló de gran manera un pase largo del arquero Thibaut Courtois y con un ocho a Gianluigi Donnarumma marcó un golazo. Luego, aprovechó un pase filtrado de Vinicius Jr. y definió cruzado. Por último, y no menos importante, recibió un balón aéreo de Brahim Díaz, con el control hizo pasar de largo al defensor del Manchester City y sin dejar caer la pelota definió para el 3-0. Todo esto antes de que le recordaran a Richard Ríos.

A Federico Valverde le recordaron lo que le hizo Richard Ríos: “Increíble”

Federico Valverde enfrentó a Richard Ríos en Copa América. (Foto: Getty Images)

Pese a los tres goles que hizo Federico Valverde en la victoria 3-0 del Real Madrid ante el Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-26, el usuario de X ‘Jecontento’ decidió recordarle la jugada que Richard Ríos le hizo en la semifinal de la Copa América 2024 entre la Selección Colombia y Uruguay que no lo dejó bien parado: “Es increíble que Richard Ríos le haya hecho esto”. ¡Video!

¿Quién tiene un salario más alto, Richard Ríos o Federico Valverde?

Aquí hay una diferencia de 13.6 millones de euros. Mientras que Federico Valverde tiene un salario anual de 16.6 millones de euros en Real Madrid, Richard Ríos es el tercer jugador mejor pagado de Benfica con un sueldo de 3 millones de euros al año.

En síntesis

Federico Valverde marcó un hat-trick al Manchester City en octavos de la Champions League .

marcó un hat-trick al Manchester City en octavos de la . El usuario ‘Jecontento’ recordó en X la jugada de Richard Ríos contra Federico Valverde .

contra . Dicha acción ocurrió durante la semifinal de Copa América 2024 entre Colombia y Uruguay.

