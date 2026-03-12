Primer mensaje oficial de Kinsky, portero de Tottenham sustituido a los 17 minutos contra Atlético Madrid

A sus 22 años, Antonín Kinsky tuvo el peor de los debuts posibles en la UEFA Champions League. Diecisiete minutos llenos de errores ante Atlético de Madrid le valieron el cambio por decisión de su entrenador, Igor Tudor. El guardameta de Tottenham rompe el silencio y afirma que volverá más fuerte. Se viene la lucha por no descender en la Premier League.

“Gracias por vuestros mensajes. Del sueño a la pesadilla y de la pesadilla al sueño. Nos vemos”, mensaje de Antonín Kinsky en sus redes sociales. Lo hizo con una imagen donde se le ve en TV tras algunos de los fallos que terminaron de inclinar la noche ante Atlético de Madrid. El 5-2 visto en el Metropolitano invita a un escenario ni mucho menos amable para Tottenham.

Para Antonín Kinsky nada salió como se esperaba. Tottenham sacaba pecho con su debut en la Champions en la previa y antes de un desastre general. Un fallo en salida en el gol de Marcos Llorente durante el 1-0 y el mal pase teniendo enfrente a Julián Alvarez harían que en solo 17 minutos Atlético aprovechase sus fallos para ganar 3-0. Tudor le cambió, ingresó Vicario y el checo dejó incluso el césped para irse a vestuarios.

Su entrenador, consultado por el tema, fue tajante en rueda de prensa. Afirma no arrepentirse de sus decisiones: “Es algo muy poco común. Llevo entrenando 15 años y nunca me había pasado. Había que proteger al chaval. Para mí es la decisión correcta. Hemos hablado después, es un buen chaval y un gran portero. Puede pasar esto. El comienzo del partido nos vimos frágiles, débiles. Casi marcamos el 4-2, pero encajamos el 5-1”.

Kinsky y una noche de errores que le costó el cambio en 17 minutos: GETTY

Era el tercer partido de la temporada del checo. Había disputado dos encuentros de la EFL Cup y parecía ser la mejor opción en la previa para enfrentarse al Atlético de Madrid pensando en la salida de balón. Kinsky, tras vivir seguramente la peor noche de su corta carrera, asegura que volverá más fuerte y que ya trabaja pensando en los próximos desafíos del Tottenham.

Courtois, otro que pide apoyo para Kinsky

“Le mandé un mensajito por Instagram, porque eso es duro. Al final, no me ha pasado tanto como a él pero, después del partido de Ajax aquí en casa, también me cayeron bastantes palos”, empezaba el guardameta del Real Madrid tras la victoria frente a Manchester City en zona mixta. Fue consultado por una situación pocas veces vista en el fútbol de élite y que ha dado para todo tipo de reacciones en el mundo del fútbol.

Asegura que Kinsky solo necesita en este momento palmaditas en la espalda. Tener la confianza de sus compañeros y del club será la clave para pasar página a una noche difícil de digerir en todos los sentidos: “Es duro mentalmente poder seguir, necesitas el apoyo de tu equipo, encontrarte otra vez bien en los entrenamientos y jugar bien. Al final creo que el césped está causando más problemas, no solo para el Tottenham o para el Atlético, sino para muchos equipos que han ido ahí”.

Datos claves

El guardameta Antonín Kinsky cometió dos errores determinantes en los primeros 17 minutos del partido.

cometió dos errores determinantes en los primeros del partido. Igor Tudor sustituyó al portero checo tras encajar un marcador parcial de 3-0 en Madrid.

sustituyó al portero checo tras encajar un marcador parcial de en Madrid. El Atlético de Madrid finalizó el encuentro de ida con una victoria de 5-2 ante Tottenham.

