No lo podía creer: Así quedó Mbappé tras el gol de Luis Díaz al Real Madrid

Era la primera vez que Luis Díaz jugaba en el mítico estadio Santiago Bernabéu y no hubo una mejor forma de estrenarse. El extremo colombiano anotó el primer gol del Bayern Múnich ante el Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League 2025-26 y dejó una imagen de Kylian Mbappé que habló por sí sola.

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El partido comenzó con un ida y vuelta con mucha emoción en los arcos. Manuel Neuer se empezaba a consagrar como figura del partido tras sacar dos remates peligrosos de Mbappé y Vinicius Jr. Bayern Múnich también tuvo la oportunidad de abrir el marcador con dos opciones claras de Dayot Upamecanoy Serge Gnabry.

Luis Díaz no la pasaba nada bien en el partido y en la transmisión de ESPN tanto el relator Mariano Closs y como el comentarista Diego Latorre estaban sorprendidos por su rendimiento, pero… El Bayern Múnich hizo una gran jugada y quién más sino el extremo colombiano para finalizarla con un toque mágico.

La reacción de Mbappé tras el gol de Luis Díaz al Real Madrid

La definición de Luis Díaz ante el Real Madrid en Champions. (Foto: Getty Images)

Michael Olise le pasó el balón a Serge Gnabry, el volante en un toque dejó parados a tres jugadores del Real Madrid y tras una pared con Harry Kane filtró un pase para Luis Díaz. El jugador colombiano, lejos de ponerse nervioso, abrió el pie y marcó el 1-0 del Bayern Múnch. Acto seguido, las camaras captaron cómo quedó Kylian Mbappé: manos en la cintura, mirada de resignación al horizonte y una imagen que habló más que mil palabras.

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Así quedó Mbappé tras el gol de Luis Díaz. (Foto: Getty Images)

Real Madrid vs. Bayern Múnich ida cuartos de final de la Champions League: resultado

Con goles de Luis Díaz y Harry Kane, Bayern Múnich le ganó 2-1 al Real Madrid en el partido de ida por los cuartos de final de la Champions League. El gol del equipo ‘Merengue’ lo anotó Kylian Mbappé y el partido de vuelta se jugará el miércoles 15 de abril a las 2:00 P.M. (hora colombiana).

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Datos clave

Luis Díaz anotó el primer gol del Bayern Múnich frente al Real Madrid .

anotó el primer gol del frente al . El partido se disputó en el estadio Santiago Bernabéu por la Champions League .

por la . Una imagen de Kylian Mbappé tras el gol reflejó su reacción ante el tanto.