La publicación perfecta de Messi luego de que Mbappé lo pusiera por detrás de Pelé en el Mundial

¿Lección de grandeza o una sutil e histórica humillación? Mira la perfecta publicación con la que Messi le respondió a Mbappé y Pelé.

El Mundial 2026 ya empieza a subir de temperatura y uno de los encargados de empezar a ponerle candela fue Kylian Mbappé con una elección de leyendas en las que dejó a Messi por detrás de Pelé. Leo iba a aparecer con la publicación perfecta.

Mbappé estuvo con el creador de contenido Finn Agostinelli y una de las dinámicas que hicieron fue un ranking a ciegas de leyendas de la Copa del Mundo de la FIFA. El delantero francés debía ubicar el nombre que le saliera en la posiciones del uno al seis sin saber cuál sería el siguiente que le iba a aparecer. Lionel Messi, no quedó primero.

La primera elección de Kylian Mbappé fue Michel Platini en el quinto lugar y luego eligió a Diego Maradona en el tercer puesto. Después apareció Zinedine Zidane y el atacante del Real Madrid lo puso en el cuarto lugar. Salió Leo Messi y Mbappé lo puso segundo para darle el primer puesto a Pelé y a los tres mundiales que ganó el brasileño.

Messi y una publicación perfecta luego de que Mbappé lo pusiera por detrás de Pelé

Messi y Mbappé estarán en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Luego de que Mbappé lo pusiera por detrás de Pelé, en la cuenta de Instagram de Messi apareció la publicación perfecta para dejarle en claro al francés que está más que listo para la Copa del Mundo 2026. ¿Quiere desbancar a Pelé? Un segundo título Mundial le daría un nuevo argumento sólido para hacerlo.

Post de Messi antes del Mundial. (Foto: Instagram / @leomesi)

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El lugar que se dio Kylian Mbappé entre las 6 máximas leyendas del Mundial

A pesar de que salió último y le tocaba el sexto lugar entre las máximas leyendas del Mundial en la dínamica de Finn Agostinelli, Kylian Mbappé decidió ponerse en el quinto lugar y movió a Michel Platini al sexto y últmo puesto. De esta manera, el orden que escogió fue: Pelé, Messi, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Mbappé y Platini.

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