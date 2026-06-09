Tras las amenazas de los seguidores de Petro, James tomó esta decisión radical a días del Mundial

¿Miedo justificado o una medida extrema? Conoce la radical e inesperada decisión de James tras las fuertes amenazas del petrismo.

De un momento a otro, James Rodríguez se vio envuelto en una gran polémica politíca – deportiva que nadie se imaginó. Fue acusado de negarle una foto a Antonella Petro, la hija menor de Gustavo Petro y, acto seguido, recibió amenazas de los seguidores del presidente colombiano. Al ’10’ no le quedó alternativa que tomar una decisión radical.

Todo empezó cuando los jugadores de la Selección Colombia estaban recibiendo el pabellón nacional (bandera) por parte del presidente Petro y su hija le dijo a Rodríguez: “¿James, te puedo pedir una foto?”. El capitán de la ‘Tricolor’ siguió de largo y la lluvia de críticas, ataques y amenazas empezó en 3, 2, 1…

“Increíble lo que pasa en Colombia. Amenazaron a James Rodriguez y a su familia por el video descontextualizado. James si le dio la mano a Antonella, la hija del Presidente Petro, no la escuchó. No se puede politizar la selección. ¡Que la camiseta, que la mala cara de los jugadores, que la mano! A Antonella le encanta el fútbol, ha asistido a entrenamientos de Colombia, ha compartido con el cuerpo técnico, la selección la ha recibido como se merece. ¿Pero amenazas? No hay derecho”, denunció el periodista César Augusto Londoño, de ‘Caracol Radio’, y el ’10’ estaba a punto de tomar una decisión.

James y una decisión radical por la amenazas de los seguidores de Gustavo Petro

James Rodríguez, Antonella y Gustavo Petro. (Foto: X / @jamesdrodriguez y @petrogustavo)

Luego de conocerse que fue amenazado tras el malentendido con la hija menor de Gustavo Petro, el mismo jugador aclaró que no la escuchó, James tomó la decisión radical de abrir su perfil de Instagram e ir a la sección de mensajes y respuestas a historias para no permitir que las personas respondan a las historias que sube y le envíen algún tipo de comentario. La prueba ya salió a luz, el ’10’ subió una historia y ya no está activado el espacio donde se le podía responder.

Historia de James sin posibilidades de comentar. (Foto: Instagram / @jamesrodriguez10)

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¿Cuántos goles lleva James Rodríguez en los Mundiales?

Cuando el balón empiece a rodar desde las 9:00 P.M. del miércoles 17 de junio en el partido entre la Selección Colombia y Uzbekistán, James Rodríguez tendrá la posibilidad de aumentar los seis goles que lleva en los mundiales para seguir siendo el máximo goleador de la ‘Tricolor’ en la Copa del Mundo de la FIFA.

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En síntesis