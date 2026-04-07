Volvió Luis Díaz: golazo para adelantar a Bayern Múnich vs. Real Madrid

Volvió la UEFA Champions League y lo hace con una nueva edición del Clásico de Europa. Real Madrid y Bayern Múnich se miden en la ida de cuartos en un Santiago Bernabéu donde ahora mismo los de Álvaro Arbeloa se juegan buena parte de la temporada. Vincent Kompany y sus hombres, deseosos de cortar una racha más que negativa en la casa de los reyes del torneo. Luis Díaz adelanta a la visita.

Estaba parejo el choque. Con ocasiones para ambos pero con un Bayern superior en el acumulado general. Al minuto 41, una buena combinación de los hombres de Kompany terminó con un pase filtrado de Gnabry a Luis Díaz. El colombiano no dudó, remató al palo izquierdo de Lunin y adelantó a un conjunto Bávaro fierte en cada línea.

La casa blanca llega tras un paso en falso clave por LaLiga. La derrota por 2-1 en Mallorca hace que Barcelona saque 7 puntos de ventaja cuando queda todavía un Clásico en juego y solo 24 puntos por delante en el certamen. Bayern Múnich por parte, viene de vencer en una Bundesliga donde es líder total y donde el 2-3 ante Friburgo confirma la pegada de un equipo que esperaba por la presencia o no de Harry Kane en la previa.

Bayern Munich llega en uno de sus mejores momentos de esta década. Con Kompany al mando, ya suman 300 goles desde que el belga tomase las riendas del equipo. Una máquina que adelante con los Luis Díaz, Michael Olise, Jamal Musiala, Serge Gnabry y Harry Kane sueña hasta con un nuevo triplete. Llegan al Bernabéu para cortar una racha de peso en el historial general ante Real Madrid.

¡¡CLARO GUAJIRO!! LUCHO DÍAZ SE FILTRÓ EN LA DEFENSA Y DEFINIÓ TRAS UNA GRAN JUGADA PARA EL 1-0 DE BAYERN MUNICH VS. REAL MADRID.



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Y es que Bayern solo ha sumado en dos de sus últimas siete visitas al coliseo blanco. El 2-2 de la vuelta de semifinales del 2018 y la victoria por 0-1 en las semifinales del 2001 son los únicos precedentes a favor de una racha que ha dado derrotas dolorosas en 2024, 2017, 2014, 2012, 2007, 2004 y 2002. Ni siquiera entrenadores históricos como Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Thomas Tuchel o Jupp Heynckes han podido evitar la magia del Bernabéu en la Champions más moderna.

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¿Cuántas veces se han enfrentado Real Madrid y Bayern Múnich?

El de esta noche será el choque número 29 de una rivalidad histórica y sin precedentes. Solamente partidos como Real Madrid vs. Juventus (22 encuentros) o Barcelona vs. AC Milán (19 partidos), tienen semejante historial en el acumulado general. La casa blanca, fuera de la Copa del Rey y con media Liga perdida, se juega el año ante el que para muchos supone el equipo más en forma de toda Europa ahora mismo. El balance es de 13 triunfos españoles, 11 alemanes y 4 empates.