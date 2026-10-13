Se acabó la maldición: el puntaje de Luis Díaz tras anotar en el sorpresivo empate entre Bayern y Viking

¡Fin a la sequía en Europa! Descubre la calificación que recibió Luis Díaz tras volver al gol en el sorpresivo empate del Bayern Múnich ante Viking.

Y un día, la maldición de los goles anulados a Luis Díaz se tenía que acabar. El extremo colombiano volvió a marcar con Bayern Múnich en el sorpresivo empate con Viking en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League y recibió una buena calificación por parte de los expertos.

Todo empezó contra la República Democrática del Congo en el Mundial 2026. Ahí le anularon un gol. Contra Ghana en 16avos de final pasó lo mismo y la maldición llegó hasta el Bayern Múnich. Cuatro goles más le anularon a ‘Lucho’ Díaz.

Luis Díaz llegó al partido contra Viking con su peor racha (seis partidos consecutivos sin anotar) y las cosas no empezaron nada bien con un 0-2 en contra tras el primer tiempo. Harry Kane marcó dos goles para el 2-2 parcial y luego e mismo ‘Lucho’ empezó la jugada de su gol con un pase al delantero inglés para después llegar al área chica y definir tras una asistencia de Konrad Laimer.

El puntaje de Díaz tras anotar en el sorpresivo empate entre Bayern y Viking

Luis Díaz celebrando su primer gol en la Champions 2026-27. (Foto: Getty)

Mientras la aplicación ‘Be Soccer’ le dio a Luis Díaz 7.1 puntos de calificación por el gol que marcó en el empate 3-3 del 13 de octubre, el portal ‘Sofa Score’ le puso 6.9 puntos por, entre otros motivos deportivos, 19 de 17 pases precisos en campo rival, dos tiros a puerta y dos contribuciones defensivas.

¡EL CORONEL MARCÓ PARA QUE EL BAYERN REVIERTA EL RESULTADO! Gol de Lucho Díaz y 3-2 de los Bávaros a Viking en Noruega por la #CHAMPIONSxESPN.



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Los goles que lleva Luis Díaz en la Champions con el Bayern Múnich

Hasta el partido contra el Arsenal del miércoles 21 de octubre a las 2:00 P.M. (hora colombiana), ‘Lucho’ Díaz registra ocho goles en la Champions League con el Bayern Múnich.

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