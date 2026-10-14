Real Betis vs. Porto: Horario y dónde ver EN VIVO a Manuel Pellegrini en Champions League

El Real Betis de Manuel Pellegrini buscará sus primeros tres puntos en casa este miércoles cuando reciba al complicado Porto.

Real Betis de Manuel Pellegrini afronta este miércoles un nuevo desafío en la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto español recibe al FC Porto por la segunda jornada de la fase de liga, en un encuentro que se disputará en el Estadio La Cartuja y que asoma como una prueba clave para el elenco que dirige el ‘Ingeniero’.

El Betis llega con confianza luego de protagonizar una gran remontada en su debut europeo, al vencer 3-2 como visitante al Lille. Ahora, el cuadro verdiblanco buscará aprovechar su localía para sumar nuevamente de a tres y consolidarse en el certamen europeo.

Por su parte, el Porto necesita recuperarse después de comenzar su participación con una derrota por 0-2 frente al Manchester City en casa. El elenco portugués intentará dar el golpe en Sevilla para conseguir sus primeros puntos en esta edición de la ‘Orejona’.

LILLE, FRANCE – SEPTEMBER 08: Marc Bartra of Real Betis Balompie celebrates victory at full-time following the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between LOSC Lille and Real Betis Balompie at Stade Pierre Mauroy on September 08, 2026 in Lille, France. (Photo by Franco Arland/Getty Images)

Posible formación de Real Betis vs. Porto

Manuel Pellegrini prepara una oncena que buscará mantener la vocación ofensiva mostrada en el estreno europeo. El posible 11 bético sería con Álvaro Valles; Francisco García, Natan, Marc Bartra, Héctor Bellerín; Isco, Facundo Bernal, Dani Ceballos; Troy Parrott, Rodrigo Riquelme y Abde Ezzalzouli. DT: Manuel Pellegrini.

En tanto, el Porto podría saltar a la cancha con Diogo Costa; Pablo Rosario, Martim Fernandes, Jakub Kiwior, Alberto Costa; Gabriel Veiga, Alan Varela, Victor Mow Froholdt; Pepê, André Silva y Borja Sainz. DT: Francesco Farioli.

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¿A qué hora juega Real Betis vs. Porto?

El partido entre Real Betis y FC Porto, válido por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27, se disputará este miércoles a las 16:00 horas de Chile, en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

¿Dónde ver EN VIVO Real Betis vs. Porto?

El encuentro entre el equipo de Manuel Pellegrini y el cuadro portugués será transmitido por una de las señales de ESPN en televisión. Además, estará disponible vía streaming a través del plan Premium de Disney+.