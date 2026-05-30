El Arsenal y PSG confirmaron hace unos instantes sus formaciones para la gran final de la UEFA Champions League.

Menos de una hora queda para lo que será la gran final de la UEFA Champions League, en donde el Arsenal y PSG definirán al campeón de esta prestigiosa competición en Budapest.

Para este duelo, ambos equipos contarán con lo mejor que tienen para poder quedarse con esta final, en la que dejarán el todo por el todo para quedarse con la ‘Orejona’.

Hace unos instantes, ambos equipos dieron a conocer sus formaciones estelares para este compromiso, en la que el Arsenal fue quien más sorprendió con su onceno para hoy, manteniendo a Myles Lewis-Skelly en el mediocampo junto a Declan Rice y Martín Odegaard.

Dembélé será titular en esta jornada | Foto: Getty Images

Formaciones confirmadas para la final

ARSENAL: David Raya en portería; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes y Piero Hincapié en la defensa: Myles Lewis-Skelly, Declan Rice y Martín Odegaard en el mediocampo; Bukayo Saka, Kai Havertz y Leandro Trossar en delantera.

PSG: Matvey Safonov en portería ; Achraf Hakimi, Marquinhos, William Pacho, y Nuno Mendes en defensa; Fabián Ruiz, Vitinha y Joao Neves en el mediocampo; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia en delantera.

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