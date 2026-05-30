Son al menos 7 los encuentros más atractivos para los fanáticos nacionales en esta jornada sabatina.

Llegó uno de los días más esperados de la temporada para los amantes del fútbol. Este sábado se disputará la gran final de la UEFA Champions League, el partido más importante del calendario europeo, que enfrentará a Arsenal y París Saint-Germain en busca de la ansiada “Orejona”.

Los ingleses intentarán conquistar por primera vez el torneo más prestigioso del continente, mientras que los parisinos buscan la segunda consecutiva para saldar una deuda histórica y levantar el trofeo que se les escapó durante años pese a sus millonarias inversiones.

El Arsenal y PSG se enfrentan en la gran final de la UEFA Champions League 25/26

Sin embargo, la acción no estará únicamente en Europa. El fútbol chileno también tendrá una jornada intensa con compromisos tanto en la Liga de Primera como en la Primera B, donde varios equipos se juegan puntos clave en sus respectivos objetivos.

Colo Colo visitará a Deportes La Serena con la misión de consolidar aún más su liderato tras el importante triunfo conseguido ante Universidad Católica en el Claro Arena. Por su parte, Universidad de Chile recibirá a Deportes Concepción buscando mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

A ello se suman cuatro encuentros del ascenso nacional que prometen movimiento en la tabla de posiciones, en una jornada ideal para quienes planean pasar el día frente a la televisión.

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Los partidos de este sábado 31 de mayo

12:00 horas: Arsenal vs. PSG – Final UEFA Champions League – ESPN, ESPN Premium y Disney+

12:30 horas: Deportes Recoleta vs. San Luis – Primera B – TNT Sports Premium y HBO Max

12:30 horas: Santiago Wanderers vs. Unión Española – Primera B – TNT Sports Premium y HBO Max

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15:00 horas: Deportes La Serena vs. Colo Colo – Liga de Primera – TNT Sports Premium y HBO Max

15:00 horas: Unión San Felipe vs. Puerto Montt – Primera B – TNT Sports Premium y HBO Max

17:30 horas: Universidad de Chile vs. Deportes Concepción – Liga de Primera – TNT Sports Premium y HBO Max

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