La diferencia entre parisinos y londinenses no es abismal. Lo increíble es el altísimo valor de ambas en conjunto.

La gran final de la UEFA Champions League 2026 no solo enfrentará a dos de los mejores equipos de Europa dentro de la cancha. También pondrá frente a frente a dos de las plantillas más valiosas del planeta, con una tasación conjunta que supera los 2.400 millones de euros, cifra cercana a los 2.8 BILLONES de dólares.

Arsenal y París Saint-Germain chocarán este sábado por la “Orejona” en un duelo que promete reunir talento de sobra. Los ingleses llegan tras consolidar uno de los proyectos más sólidos del continente bajo el mando de Mikel Arteta, consagrándose recién como campeones de la Premier League tras 23 años.

Arsenal viene de conquistar la Premier League inglesa (Photo by Michael Regan/Getty Images For Premier League)

Ambos clubes han invertido millones durante los últimos años para construir planteles competitivos capaces de pelear por todos los títulos. El resultado es una final entre dos gigantes que destacan tanto por su rendimiento deportivo como por el valor de mercado de sus futbolistas.

Nombres como Bukayo Saka, Declan Rice, Martin Ødegaard, Vitinha, Warren Zaïre-Emery y Ousmane Dembélé forman parte de una constelación de estrellas que convierten este partido en uno de los más atractivos de los últimos años.

PSG va por su segunda Champions de forma consecutiva (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

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Más allá de quién levante el trofeo, la final también refleja el enorme poder económico de ambos proyectos, que hoy figuran entre los más valiosos del fútbol mundial.

El valor de las plantillas de Arsenal y PSG según Transfermarkt

Según los registros de Transfermarkt, la plantilla del Arsenal está valorada en aproximadamente 1.230 millones de euros (1.43 billones de dólares), cifra que lo posiciona entre los equipos más caros y competitivos del planeta.

Por su parte, el Paris Saint-Germain presenta una valoración cercana a los 1.210 millones de euros (1.41 billones de dólares), prácticamente igualando el poderío económico del conjunto londinense.

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La diferencia entre ambos clubes es mínima: apenas unos 20 millones de euros separan a las dos escuadras, una cifra insignificante considerando el volumen de inversión de cada institución.

En total, la final de la Champions League reunirá sobre el césped a futbolistas cuyo valor de mercado conjunto supera los 2.440 millones de euros, confirmando que se trata de una de las definiciones más millonarias de la historia reciente del torneo.

DATOS CLAVE

La final de Champions League 2026 reunirá un valor conjunto de 2.440 millones de euros.

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El Arsenal de Mikel Arteta lidera la tasación con 1.230 millones de euros en Transfermarkt.

El PSG registra un valor de plantel de 1.210 millones de euros para la final.

La brecha económica entre los finalistas de Europa es de apenas 20 millones de euros.