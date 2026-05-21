Cobreloa confirma a sus citados para enfrentar a Deportes Recoleta en la Liga de Ascenso

Cobreloa definió a sus citados para el duelo ante Deportes Recoleta en esta jornada.

Hoy se dará inicio a una nueva fecha en la Liga de Ascenso, en donde Cobreloa buscará mantenerse firme en el liderato del torneo y buscará los tres puntos en su visita a Deportes Recoleta.

Los dirigidos por César Bravo llegan con el ánimo arriba tras vencer por 4-1 a Deportes Copiapó y esperan seguir con su buen nivel para seguir en la cima, en un torneo que está de alto imapcto.

Hace unos instantes, desde Cobreloa dieron a conocer a sus 18 citados para este partido ante los ‘Textileros’, en la que hay importantes novedades dentro de esta nómina.

Entre estas, está la ausencia de Sebastián Zuñiga, quien está suspendido y además, de Vicente Conelli, Felipe Fritz y Diego García, que se mantienen en sus respectivas fases de recuperación.

Cobreloa se prepara para un nuevo desafío | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes Recoleta y Cobreloa se disputará este jueves 21 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal Leonel Sánchez.

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Probable formación de Cobreloa

Hugo Araya en el arco; David Tapia, Rodolfo González, Bastián San Juan y Lucas Cornejo en la defensa; Cristian Muga, Jorge Paul Gatica y Facundo Velazco en mediocampo; Matias Sandoval, Gustavo Gotti y Cristián Insaurralde en el ataque.