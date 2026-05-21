VIDEO | El tremendo gol del ex Universidad de Chile que cautiva a todos en Copa Libertadores

Durante esta semana se está desarrollando lo que es la quinta jornada dentro de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en donde cada uno de los equipos se está jugando su gran carta de poder avanzar a la próxima ronda del torneo.

En uno de los partidos en cuestión, un ex Universidad de Chile hizo noticia dentro de este torneo con un tremendo golazo, al cuál muchos ya postulan a ser el mejor de la fecha.

Se trata del volante nacional, Fernando Cornejo, quien fue clave para la victoria de su Liga Deportiva Universitaria de Quito por 2-0 ante Lanús de Argentina y se despachó un tremendo golazo para asegurar la victoria de su equipo, que le permite asegurar boleto a los octavos de final del torneo.

Tras una tremenda sucesión de toques del conjunto ecuatoriano como si fuera una jugada de baby fútbol, el ex Universidad de Chile se encargó de poner la guinda de la torta con una buena definición y anotando lo que le significaba el triunfo y clasificación a su equipo.

VIDEO: REVISA EL GOLAZO DE FERNANDO CORNEJO