Cobreloa y su probable formación para enfrentar a Deportes Recoleta en la Liga de Ascenso

Cobreloa prepara su formación estelar para enfrentar a Deportes Recoleta en la Liga de Ascenso.

Cobreloa comienza a ultimar detalles para lo que será su próximo partido por la Liga de Ascenso, en el que el conjunto ‘Loíno’ debe enfrentar a Deportes Recoleta por la 13° fecha del torneo.

El conjunto dirigido por César Bravo espera poder conseguir una nueva victoria para poder mantenerse firme en la cima del Ascenso, en un torneo que está de alto impacto.

Ahora el conjunto ‘Loíno’ se prepara para lo que es este apretado encuentro ante los ‘Albiazules’, en donde el DT alista a sus mejores hombres para este duelo, en el que espera quedarse con la victoria.

De esta forma, la probable formación de Cobreloa sería con: Hugo Araya en el arco; David Tapia, Rodolfo González, Bastián San Juan y Lucas Cornejo en la defensa; Cristian Muga, Jorge Paul Gatica y Facundo Velazco en mediocampo; Matias Sandoval, Gustavo Gotti y Cristián Insaurralde en el ataque.

Cobreloa quiere conseguir los tres puntos | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes Recoleta y Cobreloa se disputará este jueves 21 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

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Equipo de Cobreloa ante Recoleta . Hugo Araya en el arco , David Tapia , Rodolfo González , Bastian San Juan y Lucas Cornejo en defensa. Cristian Muga , Jorge Paul Gatica y Facundo Velazco en mediocampo y en ofensica con Matias Sandoval, Gotti e Insaurralde — PEDRO MARIN NAVARRO (@MARINNSTER) May 20, 2026

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