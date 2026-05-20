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Cobreloa y su probable formación para enfrentar a Deportes Recoleta en la Liga de Ascenso

Cobreloa prepara su formación estelar para enfrentar a Deportes Recoleta en la Liga de Ascenso.

Cobreloa y su probable formación para enfrentar a Recoleta
© PhotosportCobreloa y su probable formación para enfrentar a Recoleta

Cobreloa comienza a ultimar detalles para lo que será su próximo partido por la Liga de Ascenso, en el que el conjunto ‘Loíno’ debe enfrentar a Deportes Recoleta por la 13° fecha del torneo.

El conjunto dirigido por César Bravo espera poder conseguir una nueva victoria para poder mantenerse firme en la cima del Ascenso, en un torneo que está de alto impacto.

Ahora el conjunto ‘Loíno’ se prepara para lo que es este apretado encuentro ante los ‘Albiazules’, en donde el DT alista a sus mejores hombres para este duelo, en el que espera quedarse con la victoria.

De esta forma, la probable formación de Cobreloa sería con: Hugo Araya en el arco; David Tapia, Rodolfo González, Bastián San Juan y Lucas Cornejo en la defensa; Cristian Muga, Jorge Paul Gatica y Facundo Velazco en mediocampo; Matias Sandoval, Gustavo Gotti y Cristián Insaurralde en el ataque.

Cobreloa quiere conseguir los tres puntos | Foto: Photosport

Cobreloa quiere conseguir los tres puntos | Foto: Photosport

El duelo entre Deportes Recoleta y Cobreloa se disputará este jueves 21 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de Recoleta Leonel Sánchez.

En Síntesis

  • Cobreloa disputará su partido frente a Deportes Recoleta por la fecha 13 del torneo.
  • César Bravo prepara la formación del conjunto ‘Loíno’ para mantenerse firme en la cima.
  • Deportes Recoleta recibirá a la escuadra visitante el jueves 21 de mayo a las 15:00.
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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