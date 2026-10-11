Cobreloa sufrió un duro golpe en la Fecha 27 de la Liga de Ascenso. Los loínos cayeron por 2-1 ante Deportes Copiapó y complicaron sus opciones de acercarse al título de Primera B cuando restan apenas tres jornadas para el final del campeonato. Tras el encuentro, el técnico Mario Salas reconoció que el resultado enciende las alarmas en Calama.

El Comandante apuntó a las dificultades que generó jugar en una cancha sintética, aunque evitó poner excusas. “Cuesta mucho jugar en esta cancha, por el pasto sintético. Pero no podemos poner excusas. Lo que hizo Copiapó es loable y fue mejor que lo de nosotros”, señaló el entrenador.

“Todavía quedan tres fechas”

El DT loíno aseguró que hay que corregir rápidamente los errores que cometió el equipo en Atacama, considerando que el torneo entra en su recta final. “Es un partido que nos deja muchas oportunidades de mejorar y lo debemos hacer rápido. Pero jugando de otra forma y mejorando los errores de esta jornada”, sostuvo Salas.

El entrenador, además, fue claro al evaluar las consecuencias de la derrota y reconoció que el título ya no está asegurado para los naranjas. “Sí, este resultado pone en riesgo el título. Falta el partido de San Luis mañana. Pero todavía quedan tres fechas”, afirmó.

La caída podría tener consecuencias inmediatas en la parte alta de la tabla, ya que San Luis puede quedar como único puntero de la Primera B si este lunes derrota a Deportes Puerto Montt en el estadio Chinquihue. En la próxima jornada, Cobreloa recibirá en el Zorros del Desierto a Deportes Recoleta.

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