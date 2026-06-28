Tras intensas jornadas de negociaciones, el director técnico de Cobreloa, César Bravo, alzó la voz para alabar con todo la contratación del delantero Juan Ignacio Duma y, de paso, soltó una tremenda bomba al anunciar que ya tienen casi abrochado a un nuevo refuerzo para sumarse a los trabajos la próxima semana.

Y es que pese a que el propio gerente deportivo, Mauricio Pozo, descartó la contratación hace dos semanas, el formado en Universidad de Chile es el gran refuerzo del Zorro y el estratega nacional no ocultó su total optimismo liguero con la incorporación del atacante, destacando las condiciones técnicas y la experiencia que aportará al bando de Calama tras realizarse todas las averiguaciones físicas correspondientes.

“Duma es un jugador que tiene jerarquía, por más que no haya tenido competencia durante este tiempo. Uno trata de buscar eso. Se hicieron todas las averiguaciones posibles, el jugador está a disposición, está de buena manera y después nosotros poder ayudarlo a que se pueda entrenar de la mejor manera y estar a disposición lo antes posible. Creo que es una buena alternativa para jugar junto a Gustavo (Gotti), para jugar junto a Conelli o para competir junto a ellos. Creo que nos va a dar algo, nos va a aportar en lo que nosotros queremos”, desmenuzó con total confianza el DT en declaraciones publicadas por Zona de Gigantes.

César Bravo anuncia un nuevo refuerzo en Cobreloa.

Cobreloa tiene listo a su próximo fichaje

Pero las buenas noticias ligueras para la exigente hinchada naranja no quedaron ahí. En el cierre de su intervención, el timonel del cuadro minero sacudió el mercado liguero al confirmar que la dirigencia se encuentra a solo detalles de estampar la firma de un nuevo elemento en una zona clave del campo de juego.

“También estamos esperando… ya estamos casi listos, cerrando a otro jugador que pueda llegar y se pueda integrar la próxima semana. Es un volante”, gatilló el adiestrador loíno de manera frontal, dejando abierta la expectación por conocer el nombre del nuevo mediocampista que se vestirá de naranja.