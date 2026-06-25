Cobreloa busca el regreso de un campeón 2023: la condición que podría destrabar su vuelta

Un viejo conocido aparece en el radar del cuadro loíno para afrontar la segunda rueda de la Primera B.

Cobreloa ya comienza a proyectar lo que será la segunda parte de la temporada en la Primera B, donde el principal objetivo sigue siendo mantenerse en la parte alta de la tabla y pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno.

En ese marco, la dirigencia loína junto al director técnico César Bravo ha comenzado a evaluar distintas alternativas de mercado.

La idea es potenciar el plantel con nombres que puedan aportar de inmediato, especialmente en un tramo del torneo donde cada punto comienza a ser determinante para las aspiraciones de los Zorros.

Felipe Villagrán suena con fuerza en Cobreloa

Según pudo averiguar Bolavip Chile, uno de esos nombres es el de Felipe Villagrán, mediocampista que fue parte del plantel campeón con el elenco de Calama en 2023 y que actualmente pertenece a Everton de Viña del Mar.

Sin embargo, existe una fórmula para que se concrete su posible fichaje. ¿Cuál es? Que el cuadro ruletero asuma parte del salario del jugador de 29 años, lo que permitiría facilitar su salida y abrirle la puerta a un regreso.

Felipe Villagrán tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2026 en Everton | FOTO: Andres Pina/Photosport

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En la presente temporada, Villagrán ha tenido poca continuidad, registrando apenas dos partidos disputados (27 minutos) entre Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, sin goles ni asistencias.

Por ahora, las conversaciones están en una etapa inicial, mientras en Calama siguen atentos a la posibilidad de sumar un nombre que ya sabe lo que es levantar un título con la camiseta loína.

En resumen…

Cobreloa sigue planificando la segunda rueda de la Primera B con el objetivo de mantenerse en la pelea por el ascenso y reforzar su plantel en un tramo clave del torneo.

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