El futbolista loíno detalló las múltiples afecciones que sufrió y que lo obligarán a pasar por el quirófano de forma inminente

Las alarmas que se encendieron en el norte grande terminaron por confirmar el peor de los panoramas para el plantel naranja que perderá por todo el 2026 a uno de sus titulares.

En una conversación cargada de frustración y tristeza con BOLAVIP, el mediocampista de Cobreloa, Sebastián Zúñiga, desglosó el durísimo informe médico tras los exámenes de rigor en su rodilla, el cual ratifica que se perderá todo lo que resta de la temporada 2026.

“El ligamento cruzado anterior, menisco, esguince de medial, esguince del colateral medial también. Y bueno, obviamente cirugía y nueve meses de recuperación. A los nueve meses ya podría estar volviendo a jugar un partido”, confesó el futbolista con evidente amargura por el extenso periodo de inactividad que le depara .

La gravedad de la lesión —que combina la rotura de ligamentos, compromiso de meniscos y doble esguince en la zona medial— transforma este proceso en el desafío más complejo de su carrera en el corto plazo.

Sebastián Zúñiga sufre una grave lesión y Cobreloa lo pierde hasta el 2027.

La encrucijada de la operación: Santiago o esperar un mes

Respecto a los pasos a seguir para iniciar la extensa rehabilitación, Zúñiga señaló que ya se encuentra moviendo las piezas logísticas y analizando opciones médicas en la capital para determinar la fecha exacta de su ingreso a pabellón.

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Las alternativas que baraja el jugador en conjunto con la institución minera contemplan los siguientes plazos: El volante viajó a Santiago para someterse a evaluaciones particulares . “Dentro de la otra semana es una opción que sería la más viable y la que siento que es la mejor para mí”, adelantó respecto a la posibilidad de operarse de forma exprés.

La segunda alternativa médica propone dilatar la intervención quirúrgica por un tiempo estimado de cuatro semanas. “La otra opinión es quizás dentro de un mes más [cite: ]. Pero ahí se está evaluando con el cuerpo médico y la dirigencia para ver qué es lo mejor para mi salud y para la rodilla en este caso”, sentenció el futbolista, aguardando la determinación final para iniciar su cuenta regresiva.