El panorama en la interna naranja se tornó complejo tras confirmarse las complicaciones físicas que arrastra el mediocampista.

Las alarmas se encendieron de forma imprevista en Calama tras conocerse los últimos reportes emanados desde la enfermería del club, configurando un escenario sumamente adverso de cara a los desafíos futbolísticos de la segunda mitad del año.

Paulo Flores, histórico relator y fanático del Zorro, conversa con BOLAVIP y nos entrega una muy mala noticia para Cobreloa: Sebastián Zúñiga se perdería todo el segundo semestre debido a una complicada lesión en su rodilla.

De acuerdo a la información en desarrollo el futbolista terminó con su rodilla derecha seriamente afectada después del último compromiso disputado frente a Cobresal por Copa Chile. Los exámenes médicos arrojaron un diagnóstico sumamente complejo en la articulación:

El diagnóstico de la retaguardia médica: El jugador presenta una lesión de meniscos y compromiso de ligamentos cruzados de la rodilla .

El jugador presenta una . Intervención en la capital: Debido a la gravedad del panorama, lo operarían en Santiago durante los próximos días, buscando aplicar la mejor tecnología disponible para iniciar su proceso de sanación.

Debido a la gravedad del panorama, para iniciar su proceso de sanación. Prolongada ausencia en la cancha: El dictamen del cuerpo médico de Cobreloa detalla que, bajo estas condiciones, afrontará entre 4 a 5 meses de recuperación, quedando completamente fuera del torneo de vuelta.

Sebastián Zúñiga será baja en Cobreloa por todo el resto del año

Un dolor de cabeza para César Bravo

Esta confirmación de índole médica altera de forma drástica la planificación del cuerpo técnico naranja, obligando a reestructurar las variantes en el mediocampo para las próximas jornadas de la Primera B.

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Con el libro de pases abierto, la directiva loína se verá en la encrucijada de analizar el mercado de emergencia para intentar suplir una vacante que dejará un vacío importante en el funcionamiento colectivo sobre el pasto.