El doctor Sergio Silva entregó excelentes noticias para los Zorros del Desierto, que este domingo desafían la altura de El Salvador.

El receso del Campeonato Nacional de Primera B 2026 sirvió para que el plantel de Cobreloa recuperase fuerzas y energías, pensando fijamente en el gran y único objetivo que tendrá en el segundo semestre: conseguir el anhelado título de la Primera B y regresar a la Primera División del fútbol chileno.

El cuadro naranja sufrió durante la primera mitad de año una importante cantidad de bajas. Aunque ha tenido actividad en la Copa Chile, este periodo ha sido clave para la puesta a punto de Cristian Insaurralde, Felipe Fritz, Jorge Paul Gatica y Vicente Conelli.

Sobre la situación de cada uno, el que entregó un detallado y optimista reporte, fue el médico de los loínos, Sergio Silva. El galeno informó con alegría que “Cristian Insaurralde ha evolucionando de muy buena manera de la contusión que tuvo en su tobillo derecho ante Deportes Recoleta. Ya está sin dolor, lo hemos tenido solo con trabajo de kinesioterapia y fisioterapia para ir empezando suavemente el trabajo en cancha sin balón la próxima semana”.

En la misma línea, el doctor detalló que “Felipe Fritz también ha evolucionado de gran forma, con un control de resonancia que está muy bueno en relación a los procesos que se realizaron de infiltración de plaquetas. La próxima semana estaremos haciendo trabajos más intensos con balón en cancha”, blindando la musculatura del cuádriceps.

César Bravo feliz con la recuperación de los lesionados.

Altas de oro: Gatica a disposición y Conelli listo para el debut

Las buenas noticias para la pizarra táctica de César Bravo continuaron expandiéndose en el norte del país. Respecto a Jorge Paul Gatica, el cuerpo médico indico que va “evolucionando muy bien de su desgarro. Clínicamente está bien, sin dolor, realizando trabajos de manera intensa. La idea es entregarlo al primer equipo a partir del día lunes para trabajos en cancha junto con sus compañeros”, tras mostrar una óptima cicatrización en los exámenes.

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Por último, el profesional minero reveló que ya hay un jugador completamente integrado y haciendo fútbol de forma normal: “Vicente Conelli se integró de manera normal este lunes que pasó con los trabajos del primer equipo, trabajando sin dolor, normal, dado de alta ya del área médica“, transformándose en el gran “refuerzo” ofensivo para el cuerpo técnico.

En lo netamente competitivo, Cobreloa saldrá a morder el pasto este domingo 5 de julio, a contar de las 15:00 horas ante Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, duelo válido por la fecha del Grupo C de Copa Chile que medirá las fuerzas de la renovada armada naranja.