Cobreloa se prepara para un desafío fundamental en su reducto de Calama, donde recibirá a San Luis de Quillota este domingo a partir de las 15:00 horas en el estadio Zorros del Desierto.

El equipo dirigido por César Bravo llega con la obligación de hacerse fuerte en la altura para dejar atrás las irregularidades y consolidarse definitivamente en la tabla de posiciones luego de la inesperada derrota en Arica.

La localía ha sido históricamente el baluarte de los naranjas, y esta tarde pretenden ratificar esa condición ante un rival que siempre propone duelos de alta intensidad física.

El estratega loíno ha trabajado durante la semana en un esquema equilibrado que permita explotar la velocidad por las bandas y la jerarquía de sus referentes en ofensiva.

César Bravo vuelve a citar a Cristián Insaurralde.

La lista de 18 convocados destaca por la vuelta de Cristian Insaurralde quién estuvo en el ojo del huracán por su no viaje a Santiago para medirse ante Unión Española en Santa Laura.

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Además, el retorno de jugadores clave en la zona media permitirá a los naranjas manejar los tiempos del partido, buscando desgastar a un conjunto quillotano que suele sufrir en los segundos tiempos bajo las condiciones climáticas del norte.

Los convocados de Cobreloa

La lista de citados para el encuentro de este domingo 26 de abril de 2026 está compuesta por los siguientes 18 jugadores:

Hugo Araya

Tomás Aránguiz

Lucas Cornejo

Álvaro Delgado

Diego García

Jorge Paul Gatica

Youssef González

Rodolfo González

Gustavo Gotti

Cristian Insaurralde

Cristian Muga

Yastin Navarro

Robinson Porras

Matías Sandoval

Bastián San Juan

Diego Tapia

Facundo Velazco

Sebastián Zúñiga