Colo Colo está pasando por un difícil momento en lo futbolístico, donde el equipo dirigido por Gustavo Quinteros no se encuentra en la cancha y no tiene la misma chispa que tenía hace un par de meses con un plantel absolutamente distinto.

El Cacique se llenó de refuerzos para la presente temporada, pero ninguno ha sobresalido de entrada como sí lo hicieron el año pasado Emiliano Amor y Juan Martín Lucero, por dar un ejemplo. Para peor, Felipe Bianchi destapó la olla y reveló las tremendas cifras que ganan los refuerzos de Colo Colo en esta temporada.

En Círculo Central, Mauricio Israel le preguntó a Felipe Bianchi: “¿Es verdad que cuatro jugadores de Colo Colo representan casi la mitad de la plantilla ganando más de 70 millones de pesos cada uno?”.

Bianchi destapó la olla con los sueldos en Colo Colo.

La respuesta del destacado periodista nacional no se hizo esperar y confirmó: “Es lo que nos contestó el directorio de Colo Colo. No vamos a decir quién, el directorio le contó a este programa que hay 4 jugadores de este plantel, tres de ellos son refuerzos -que no sé si calificarlos de refuerzo porque mucho no han sido- que ganan más de 70 millones de pesos”, dijo Bianchi.

Si bien Bianchi no reveló qué jugadores son y en qué puesto juega, sí entregó luces ante la pregunta de Israel sobre que, dentro de los tres refuerzos, dos juegan en el mismo puesto en la cancha.

“Sí, y el único gol del partido contra Cobresal lo hizo el chico de 17 años que juega en el mismo puesto”, dijo en el cierre, lo que podría ser una alusión a Leandro Benegas y Darío Lezcano, quienes juegan en el mismo puesto que Damián Pizarro, de quien se hace referencia.