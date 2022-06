Maximiliano Falcón no sabe nada de una posible salida de Pablo Solari de Colo Colo: "Lo comentamos, pero no estoy al tanto"

Colo Colo ya emprende vuelo rumbo a Buenos Aires para realizar en la intertemporada en la localidad de Los Cardales, lugar escogido por el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Quinteros para planificar lo que será el segundo semestre en el que deben encarar Campeonato Nacional, Copa Chile y Copa Sudamericana.

Los albos trabajarán en doble turno en Argentina para recuperar su mejor versión física tras un extenuante semestre, algo que destacó Maximiliano Falcón en su llegada al aeropuerto. “Será muy importante porque después de los últimos partidos de Copa Libertadores nos quedamos un poco en el tema físico. Creo que la cantidad de partidos nos afectó un poco y esto será bueno para retomar esa parte”, comenzó.

En ese sentido agregó que “cuando juegas muchos torneos el tener sólo a uno que te pueda reemplazar puede ser una carga físicamente, tuvimos varios lesionados y por ahí quizás no tuvimos la cantidad de jugadores que se necesita para competir en las competencias internacionales”.

Peluca insistió en la importancia de recuperarse físicamente, ya que es un aspecto en el que el equipo sacó enormes diferencias el año pasado. “Lo físico es fundamental. Después uno tiene un estilo de juego, un cuerpo técnico que viene trabajando hace tiempo con un plantel, pero el físico es lo que te hace arrollar al rival en el segundo tiempo como lo hacíamos antes y eso nos está faltando”, profundizó.

Maximiliano Falcón recalcó la importancia de recuperar la mejor forma física del equipo. / FOTO: Agencia Uno

Asimismo, recalcó que el principal objetivo es “el torneo nacional que se nos escapó el año pasado. Uno quiere competir, tratar de ganar todo lo que juegue porque este club te obliga a eso. Lo más importante es el torneo y vamos a tratar de salir campeón”.

Finalmente, declaró no saber nada de una posible partida de Pablo Solari al América. “Cuando terminó el partido con Ñublense lo comentaron un poco los compañeros, yo no he estado muy al tanto. No lo he hablado con él así que lo que sea mejor para él, se lo merece, ha hecho un buen trabajo. Si está preparado o no sólo lo sabe él, de mi parte sólo le deseo lo mejor”, cerró.