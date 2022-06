El club azulcrema tiene en la mira a varios jugadores extranjeros en la posición del Pibe de cara a la próxima temporada. A eso se suma que Colo Colo no ha recibido ninguna oferta por el jugador.

América sondea a un extremo venezolano como plan B si es que no logran sacar a Pablo Solari de Colo Colo

En Colo Colo se encendieron las alarmas ante la información de una nueva ofensiva del América de México por llevarse a Pablo Solari, a quien ya buscaron a comienzos de año, pero recibieron la negativa de los albos que querían sostenerlo al menos durante su participación por Copa Libertadores.

Sin embargo, no es la única carta que manejan en el elenco azulcrema, de hecho, tienen en la mira a varios extranjeros que juegan en su misma posición. Uno de ellos es el venezolano John Murillo, uno que fue el plan B del Pibe en el verano pasado, pero que tampoco arribó al gigante mexicano.

Según informó el diario Récord de México, el extremo que milita en el Atlético San Luis sigue siendo del gusto de la directiva americanista y “no descartan volver a la carga por él en cuanto se liberen las plazas de extranjero”.

De esta manera, los hinchas albos pueden respirar más aliviados, ya que el América aún no tiene cupos de extranjeros disponibles y tienen en la mira a más de una opción para fortalecer su delantera.

John Murillo interesa en el América de México. / FOTO: Getty Images

Colo Colo no ha recibido una oferta

Según ha podido averiguar BolaVip, hasta las oficinas del estadio Monumental no ha llegado ningún ofrecimiento formal por Pablo Solari. Sin embargo, no descartan que puedan aparecer interesados y no ven con malos ojos transferirlo tras haber concluido su participación en Copa Libertadores.

Los albos adquirieron el 80% de su pase por una cifra cercana al millón de dólares y el jugador no tiene cláusula de salida. Anteriormente rechazaron una oferta de 3 millones del América porque la idea era no desmantelar el plantel para la Libertadores, pero hoy están dispuestos a conversar por una cifra similar.