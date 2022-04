Gustavo Quinteros no se explica la programación del clásico frente a la UC: “Es un horario que para mí no está bien”

Colo Colo tendrá que dar vuelta la página del triunfo sobre Alianza Lima en la Copa Libertadores. El cuadro popular deberá ir preparando su próximo desafío en el fútbol chileno, donde el fin de semana se medirá frente a Cobresal en una nueva fecha del Campeonato Nacional.

Gustavo Quinteros rápidamente fue consultado por los siguientes partidos que tendrá el club albo en el fútbol chileno, en la cual en particular se mostró molesto con la programación que tiene el duelo entre Colo Colo y Universidad Católica, duelo que se llevará a cabo en San Carlos de Apoquindo.

“Tenemos una semana libre y nos ponen un día domingo, después tenemos que jugar miércoles la Copa Libertadores, no lo entiendo, pudiendo jugar sábado. No entiendo. Si me lo explicaran o a los hinchas por qué hacen eso”, comenzaba explicando el estratega al respecto.

Pero, además, se tomó el tiempo para seguir apuntando en contra de la programación del partido y sin explicarse el horario que tiene. “Yo no entiendo. Pero bueno, es una programación que para mí no está bien y es una decisión que está”.

Lo importante a considerar es que el partido entre Universidad Católica y Colo Colo está programado para el domingo 24 de abril. Entre el partido que tiene el Cacique con Cobresal (este fin de semana) y el duelo ante los cruzados (fin de semana subsiguiente), tendrán la semana libre sin partidos de la Copa Libertadores.

Es ahí donde se genera la molestia del entrenador, considerando que después del partido frente al elenco precordillerano, tendrán dos días para preparar su siguiente partido del certamen internacional donde deberán enfrentarse con River Plate de Argentina.