El nombre de Gustavo Quinteros ha comenzado a surgir al respecto como opción para la banca de la Selección Chilena, en la cual el defensor central Maximiliano Falcón no está de acuerdo con que el entrenador salga de Colo Colo.

La Selección Chilena está trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador para la banca de cara a los partidos amistosos que se aproximan. Una instancia en la cual en las últimas horas ha comenzado a surgir la opción de Gustavo Quinteros, el actual entrenador de Colo Colo.

Una instancia en la cual al interior del plantel albo no están muy contentos con la posibilidad de que el estratega pueda salir del club. Maximiliano Falcón, defensor central del Cacique, expresó que no estaba de acuerdo con el respecto de esta posibilidad a pesar de que el técnico tiene todas las condiciones para asumir este desafío.

“En un momento dije que como DT encontrar estabilidad en un equipo es complicado, quizás para un jugador es más fácil. Quinteros lo consiguió y hay que ver las opciones”, manifestaba al respecto de esta situación.

No fue todo, debido a que también expresó que “Quizás le va espectacular, pero el fútbol es resultado. Tiene la capacidad para hacerlo. Pero está muy contento en Colo Colo por esa estabilidad”.

No obstante, el uruguayo apuntó a que un cambio de técnico para el Cacique le traerá problemas para aceitar la idea de un posible nuevo estratega. “Está a la cabeza del grupo, lo hizo bien. No sé si se pierde mucho o poco el equipo si se va, pero le agarramos la mano a su estilo de juego, yo me siento cómodo y si hay un cambio de DT se demora más en aceitarse”.

Lo cierto es que se ha estado barajando la opción de que el entrenador pueda estar al mando de la Selección Chilena y Colo Colo al mismo tiempo, en la cual se están barajando las intenciones para ver cómo se va dando en caso de negociar.

