¡Atención Boca Juniors! No descartan el regreso de Carlos Palacios a Colo Colo: “Ojo que me decían…”

El delantero chileno no vive su mejor momento en Boca Juniors y una inesperada versión comenzó a ilusionar a los hinchas albos.

Carlos Palacios se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol chileno en los últimos años, luego de un destacado paso por Colo Colo, rendimiento que despertó el interés de Boca Juniors.

Su llegada al Xeneize generó una gran expectativa tanto en Chile como en Argentina, pero con el paso del tiempo su aventura en La Bombonera no ha cumplido con las expectativas iniciales, principalmente por las lesiones que han marcado su presente.

En ese escenario, el futuro del atacante nacional volvió a estar en el centro de la conversación. El Cacique apunta a conformar un equipo competitivo para el segundo semestre y pensando en la temporada 2027, por lo que en las últimas horas surgió una versión que vuelve a vincular a La Joya con el Popular.

¿Vuelve Carlos Palacios a Colo Colo?

Fue el comunicador Edson Figueroa, durante la transmisión del encuentro entre Colo Colo y Deportes Limache, quien aseguró haber recibido comentarios que apuntan a estar atentos a lo que pueda ocurrir con el exdelantero albo.

“Ojo que me decían mientras estaba en el partido, ojo con Carlos Palacios. Yo lo dije también durante los últimos dos días del matinal y a mí me dicen ojo con Carlos Palacios. Voy a seguir averiguando”, señaló.

“No está considerado en Boca, volvió a tener una lesión, ojo con el discurso que ha tenido Colo Colo que está pensando en el 2027. Ojo diría yo”, comentó.

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Carlos Palacios celebrando la obtención de la Supercopa | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Eso sí, Figueroa aclaró que no existe una certeza respecto a un posible regreso al Estadio Monumental. “No estoy dando una certeza de que va a ser así pero no descarto que se estén evaluando posibilidades y que Boca esté cediendo ante una situación, lo dejo ahí”, cerró.

En resumen…

Carlos Palacios volvió a aparecer en la órbita de Colo Colo tras una versión que apunta a un posible cambio de escenario en Boca Juniors.

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