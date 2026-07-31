Este viernes se reuniron los presidentes de los clubes del fútbol chileno luego de la solicitud que hizo Colo Colo para terminar de convencer a Vozinha.

En Colo Colo sacaron adelante uno de los trámites que estaba trabando la llegada de Josimar José Évora Dias o más conocido como Vozinha, que tenía que ver con el uso de su apodo en la camiseta.

Este viernes, el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó que el arquero pueda llevar estampado su sobrenombre en la espalda, lo que fue solicitado expresamente por el cuadro popular.

Esto porque las reglas impedían aquello, por lo que en un principio el portero tendría que haber optado por uno de sus dos apellidos.

Así lo indicaba el artículo 36° de las bases: “Para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres”.

Pero finalmente esto se resolvió a favor de las pretensiones de Colo Colo y con votación unánime, pues los 16 presidentes de los clubes de Primera División dieron el visto bueno, en una reunión que no duró más de 30 minutos, según consignó El Deportivo.

Vozinha podrá usar su apodo en la camiseta de Colo Colo. (Foto: IA)

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Vozinha todavía no firma contrato con Colo Colo

En la instancia, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, explicó por qué hizo esta solicitud, debiéndose a una de las exigencias que puso la revelación del Mundial 2026 para aceptar la propuesta de los albos.

Además, el puertomontino habría confesado que hasta el momento el golero de 40 años no había firmado el contrato, ya que estaba a la espera que se resolviera este tema.

Cabe recordar que tras su extraordinaria actuación junto a la Selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo, su apodo se volvió un de las marcas más cotizadas a nivel global, con una verdadera explosión en redes sociales.

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Actualmente tiene 29.6 millones de seguidores en Instagram, siendo el arquero más seguido del planeta.

En síntesis