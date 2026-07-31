Vozinha todavía no viaja a Chile, aunque al menos en Colo Colo ya se sabe con certeza dónde se encuentra el arquero caboverdiano.

Mientras que en Colo Colo siguen esperando por novedades de Vozinha, el arquero caboverdiano que anunciaron como nuevo refuerzo hace una semana, el propio jugador dio a conocer dónde se encuentra.

Se esperaba que ayer (jueves) arribara a nuestro país, pero no subió al avión que lo iba a trasladar desde Madrid a Santiago. Es más, ni siquiera llegó a España.

Según la versión de su representante y que coincidió con lo dijeron en Blanco y Negro, el portero de 40 años pidió más tiempo para resolver problemas personales.

En medio de todo esto, este viernes Vozinha hizo público dónde se encuentra, pues ya no está en su natal Cabo Verde, donde pasó unas merecidas vacaciones tras convertirse en la revelación del Mundial 2026.

Según publicó en una historia de Instagram, por estos días se encuentra en Lisboa, la capital de Portugal, desde donde tenía que emprender rumbo a Chile con escala en Madrid.

Esta jornada subió una fotografía apuntando a sus pies junto a un balón y los guantes de arquero, previo a entrenar en las dependencias del Clube Oriental de Lisboa.

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Mira la FOTO a continuación:

Captura de la historia de Instagram de Vozinha.

Por el momento, en Colo Colo indicaron que volverán a analizar su situación este fin de semana, tras el partido contra Everton por la Liga de Primera, para zanjar definitivamente si llegará al Estadio Monumental o no.

En síntesis

Vozinha: el arquero de 40 años fue anunciado en Colo Colo hace una semana.

el arquero de 40 años fue anunciado en Colo Colo hace una semana. Lisboa: el jugador se encuentra entrenando actualmente en el Clube Oriental de esta ciudad.

el jugador se encuentra entrenando actualmente en el Clube Oriental de esta ciudad. Problemas personales: el portero no abordó su vuelo a Santiago el día jueves.