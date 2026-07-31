El entrenador de Colo Colo reconoció haber conversado con Vozinha, el arquero caboverdiano que mantiene en espera al Cacique.

Este viernes hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental donde se dirigió a los medios de comunicación el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, en que tuvo que responder en su mayoría por la situación de Vozinha.

El técnico argentino fue enviado al frente para explicar lo que está pasando con el arquero caboverdiano, quien fue la sensación del Mundial 2026 y que fue anunciado como fichaje hace exactamente una semana.

Pero hasta el momento el portero de 40 años todavía no viaja a Chile y la incertidumbre se apodera delos hinchas albos.

Fernando Ortiz confirma charla con Vozinha

En esa línea, el Tano Ortiz confirmó que tuvo la posibilidad de charlar con Vozinha y que el jugador estaría contento de venir a Colo Colo, aunque primero debe solucionar problemas personales.

“Tuve un diálogo, la verdad intercambiamos opiniones con Vozinha, como le gusta que le digan a él, a mí me gusta Josimar como es su nombre. Lo vi contento, lo vi feliz, si bien su forma de expresar no es tan expresivamente, pero él está contento con la posibilidad de que pueda estar acá con nosotros”, indicó el DT.

“Obviamente tiene sus temas personales. Quizás la ansiedad que uno genera tener esa figura dentro de nuestro fútbol es entendible. Esperamos que pueda resolver pronto su situación y podamos contar con él”, continuó explicando.

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“Esto es así, a veces querer tenerlo tan rápido, él tiene cosas por hacer, así que tranquilo. Estoy tranquilo que las cosas se están haciendo como se debe”, completó el estratega trasandino.

Fernando Ortiz en la conferencia de prensa de Colo Colo. (Foto: Captura)

Lo cierto es que en Macul volverán a revisar la situación del golero este fin de semana, luego del partido contra Everton por la fecha 17 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis