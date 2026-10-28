Universidad Católica confirma su formación contra Audax Italiano por la Liga de Primera

La escuadra precordillerana ratificó su once inicial para el duelo pendiente en el Claro Arena. Es válido por la fecha 24.

Universidad Católica tiene todo listo para enfrentar a Audax Italiano por la fecha 24 de la Liga de Primera. Tras diversos problemas, el elenco cruzado se medirá contra su símil itálico en Las Condes.

Para conseguir la victoria, Daniel Garnero ratificó su once inicial. El entrenador argentino lanzó lo mejor disponible a la cancha, considerando que tiene la obligación de ganar para no perder pisada en la lucha por el Chile 2.

¿Qué sorpresas tendrá la UC? Para este partido pendiente, el cuerpo técnico precordillerano se inclinó por la estelaridad en la portería de Darío Melo en desmedro de Vicente Bernedo.

A su vez, Tomás Asta-Buruaga y Alfred Canales tendrán oportunidades desde el primer minuto de juego. En tanto, llaman la atención las suplencias de Daniel González y Agustín García Basso.



Cabe consignar que tanto Gary Medel como Francisco Valdés, Jeffrey Sekgota y Bernardo Cerezo no podrán decir presentes en el compromiso en San Carlos de Apoquindo. La UC reportó sus lesiones.

Daniel Garnero modificó la alineación de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

Universidad Católica confirma su formación

El XI de la UC será con: Darío Melo; Tomás Asta-Buruaga, Agustín Farías, Juan Ignacio Díaz y Eugenio Mena; Alfred Canales, Fernando Zuqui y Cristian Cuevas; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani.

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Dicho duelo entre Universidad Católica y Audax Italiano, pendiente por la fecha 24 de la Liga de Primera, se jugará este miércoles 28 de octubre. Será desde las 20:30 horas en el Claro Arena.