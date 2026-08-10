Aníbal Mosa ilusiona a Colo Colo con más refuerzos: “Nosotros estaremos abiertos a…”

El presidente de Blanco y Negro confirmó que buscará más incorporaciones mientras esté habilitado el libro de pases.

Colo Colo se mantiene en el liderato de la Liga de Primera, pero ello no es impedimento para que Aníbal Mosa siga pensando en grande. ¿Qué pasó? El timonel de la institución popular ilusiona en el mercado de fichajes.

Al ser consultado sobre la posibilidad de sumar más refuerzos (ya tiene a Vozinha e Iván Román), el presidente de Blanco y Negro no lo descartó. Es más, confirmó su deseo de tener un plantel profesional más fuerte que nunca.

Pese a que está en la cima de la categoría de honor, el objetivo es dar lo mejor en este período de transferencias. Sin embargo, la escuadra de Macul tiene el tiempo en contra para inscribir nuevos jugadores.

“Nos estamos armando, creo que tenemos un buen equipo, pero queremos tener un mejor equipo todavía“, comenzó señalando el dirigente frente a los medios.

Sobre la misma línea, agregó: “Mientras esté el libro de pases abierto y hayan alternativas interesantes que vengan a potenciar este equipo, nosotros las vamos a tomar y estaremos abiertos a conversarlas“.

Aníbal Mosa no da por cerrado el mercado de fichajes de Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Aníbal Mosa aborda los rumores en Colo Colo

Finalmente, el mandamás albo se negó a hablar sobre Diego Valdés. El mediocampista de 32 años está en el radar, pero se avizora una compleja salida desde Vélez Sarsfield.

“Referirnos a jugadores que tienen contrato vigente no es bueno. No me voy a referir a jugadores que tienen contrato“, concluyó.